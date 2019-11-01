Kaliforniya'da partide dehşet! Saldırgan ateş açtı!

Olay, Orinda b\u00f6lgesinde bulunan kiral\u0131k bir parti evinde meydana geldi.\nPolis olay\u0131n hemen ard\u0131ndan olay yerine intikal ederken, yaral\u0131lar\u0131n ambulanslarla ta\u015f\u0131nd\u0131\u011f\u0131 g\u00f6r\u00fcld\u00fc.\nOlay\u0131n sebebine ili\u015fkin hen\u00fcz resmi makamlardan bir a\u00e7\u0131klama yap\u0131lmad\u0131.\nPARTNER Erotik film y\u00f6netmeninde tart\u0131\u015fma yaratacak s\u00f6zler: Porno filmlerde kad\u0131nlar...Hindistan'da y\u0131ld\u0131r\u0131m \u00e7arpmas\u0131 nedeniyle 10 ki\u015fi \u00f6ld\u00fcT\u00fcrkiye'nin Kiev B\u00fcy\u00fckel\u00e7isi: Bizim iste\u011fimiz, \u00fclkemizde g\u00fcvenlik i\u00e7inde ya\u015famak
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