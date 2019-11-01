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Kaliforniya'da partide dehşet! Saldırgan ateş açtı!

DÜNYA HABERLERİ  | 01.11.2019 12:07 | Son Güncelleme

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bir saldırgan üniversitenin düzenlediği Cadılar Bayramı partisinde ateş açtı. İlk gelen bilgilere göre birden fazla yaralı var.

Kaliforniya'da partide dehşet! Saldırgan ateş açtı!

Olay, Orinda bölgesinde bulunan kiralık bir parti evinde meydana geldi.

Polis olayın hemen ardından olay yerine intikal ederken, yaralıların ambulanslarla taşındığı görüldü.

Olayın sebebine ilişkin henüz resmi makamlardan bir açıklama yapılmadı.


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Anahtar Kelimeler:
ABD Kaliforniya saldırı

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