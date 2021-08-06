Kaliforniya'da şaşkına çeviren görüntü! Kalaşnikofla camdan sarktı: Endişeliyiz

San Francisco sokaklarında hızla giderken bir kadının Cadillac marka aracın penceresinden eğilip AK-47 ile görüntülendiği anlar şok edici olarak tanımlandı.

Kent polisleri tarafından yayınlanan bu an için yetkililer, Cadillac'a el koyulduğunu duyurdu. Ancak kadının tutuklanıp tutuklanmadığı hakkında açıklama yapılmadı.

San Francisco Halkla İlişkiler Ofisi Adam Lobsinger DailyMail'e verdiği demeçte, ''Bu durum araştırılıyor. Aktif soruşturma olması nedeniyle daha fazla yorum yapamayız'' dedi.

''ENDİŞELİYİZ''

Çirkin gösteri, San Francisco'daki silah şiddetindeki büyük bir artışın olduğu noktada meydana geldi. Basın toplantısında konuşan bir yetkili, rakamların 'büyük bir endişe' olduğunu dile getirerek, San Francisco Polis Departmanında 400 memur sıkıntısı olduğunu söyledi.



