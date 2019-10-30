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Kaliforniya orman yangınlarıyla mücadele ediyor

YAŞAM HABERLERİ  | 30.10.2019 17:42 | Son Güncelleme

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde 23 Ekim’de başlayan ve şiddetli rüzgar nedeniyle yayılan orman yangınları hala söndürülemedi.

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde 23 Ekim’de başlayan ve şiddetli rüzgar nedeniyle yayılan orman yangınları hala söndürülemedi. Kaliforniya’da ünlüler evlerini terk ederken bölgede yağmalama başladığı belirtildi.
ABD’nin Kaliforniya eyaletinin Sonoma County bölgesinde 23 Ekim’de başlayan ve “Kincade” olarak adlandırılan yangın hızla büyüyor. Şu ana kadar 54 bin dönüm arazinin yandığı belirtiliyor. Sabahın erken saatlerinde şiddetli rüzgarların körüklediği ve Kaliforniya’nın güneyini saran yangın ise “Getty” olarak adlandırıldı. Los Angeles Belediye Başkanı Eric Garcetti, bir ağaç dalının elektrik tellerine düşmesi sonucu yangının güneye yayıldığını belirtti. Garcetti, yangının itfaiye ekiplerinin bir hatasından kaynaklanmadığını belirterek, yangının başladığı ana ait görüntüler yayınladı. Garcetti, "Rüzgar ağaç dalını kırdı, kuvvetli rüzgarlar nedeniyle ağaç elektrik tellerine düştü” ifadelerini kullandı. Kaliforniya’nın kuzeyini saran orman yangını Kincade’in ise San Francisco şehrinden görülebildiği aktarıldı.

Yağmalama başladı
Kaliforniya’nın kuzeyindeki yangın nedeniyle evlerini terk edenler, geri döndüklerinde eşyalarının çoğunun olmadığını ve evlerinin yağmalandığını belirtti. Yetkililer tahliye edilen bölgelere izinsiz girmeye çalışan 3 kişiyi gözaltına aldıklarını duyurdu.

Ünlüler evlerini terk etti
Kaliforniya’da evleri bulunan ünlülerden Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, profesyonel dövüşçü ve oyuncu John Cena, Amerikalı bir restorancı, yazar Guy Fieri, aktör Arnold Schwarzenegger evlerini tahliye etti.
California Orman ve Yangından Korunma Sözcüsü Jonathan Cox, yangının söndürülmesinin haftalar sürebileceğini belirtti.
Yangında evleri kül olan bölge sakinleri ise “Sadece küller var. Bütün hayatımı orada kaybettim. Tek sahip olduğum kıyafetlerim sırtımda” ifadelerini kullandı.

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