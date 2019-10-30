Kaliforniya orman yangınlarıyla mücadele ediyor

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde 23 Ekim’de başlayan ve şiddetli rüzgar nedeniyle yayılan orman yangınları hala söndürülemedi. Kaliforniya’da ünlüler evlerini terk ederken bölgede yağmalama başladığı belirtildi.

ABD’nin Kaliforniya eyaletinin Sonoma County bölgesinde 23 Ekim’de başlayan ve “Kincade” olarak adlandırılan yangın hızla büyüyor. Şu ana kadar 54 bin dönüm arazinin yandığı belirtiliyor. Sabahın erken saatlerinde şiddetli rüzgarların körüklediği ve Kaliforniya’nın güneyini saran yangın ise “Getty” olarak adlandırıldı. Los Angeles Belediye Başkanı Eric Garcetti, bir ağaç dalının elektrik tellerine düşmesi sonucu yangının güneye yayıldığını belirtti. Garcetti, yangının itfaiye ekiplerinin bir hatasından kaynaklanmadığını belirterek, yangının başladığı ana ait görüntüler yayınladı. Garcetti, "Rüzgar ağaç dalını kırdı, kuvvetli rüzgarlar nedeniyle ağaç elektrik tellerine düştü” ifadelerini kullandı. Kaliforniya’nın kuzeyini saran orman yangını Kincade’in ise San Francisco şehrinden görülebildiği aktarıldı.