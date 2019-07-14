Kalın kaşlar ve yoğun kirpikler için yalnızca 3 geceye ihtiyacınız var! Bu adımları takip edin

Günlük güzellik rutininize bu adımları ekleyin ve kısa bir süre içinde gür kaş ve kirpiklere kavuşun.

Adım 1

Saçlarınıza yaparken kirpiklerinize de düzenli bir bakım uygulayın. Bir kirpik fırçası veya tarak kullanarak kirpiklerinizi günde iki kez fırçalayın. Kirpik fırçanız yoksa temiz bir maskara fırçası da kullanabilirsiniz. Fırçaya birkaç damla E vitamini yağı ekleyin veya doğrudan kirpiklerinizin üzerine uygulayın. E vitamini yağı, kirpik dökülmesini önlemeye yardımcı olurken, günlük bakım yapmak kirpiklerinizi daha yumuşak ve kalın görünmesini sağlar.

Adım 2

Kirpiklerinize zeytinyağı uygulayın. Zeytinyağı yaygın olarak saçları güçlendirmek ve saç uzamasını teşvik etmek için kullanılır. Bir pamuğa birkaç damla zeytinyağı dökün ve kirpiklerinizin üzerine sürün. Beş dakika bekletip ılık su ile durulayın. Bunu dört hafta boyunca veya istenen sonuç elde edilene kadar yapın.

Adım 3

Vazelin saçların ve kirpiklerin uzamasını sağlar. Gece yatmadan önce kirpiklerinize vazelin uygulayın ve sabahları ılık su ile durulayın. Vazelin, E vitamini yoksa iyi bir alternatiftir. Vazelini kirpik fırçanıza sürüp ve kirpiklerinizi fırçalayın.