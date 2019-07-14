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Kalın kaşlar ve yoğun kirpikler için yalnızca 3 geceye ihtiyacınız var! Bu adımları takip edin

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 14.07.2019 00:26 | Son Güncelleme

Evinizden bile çıkmadan doğal kaş ve kirpiklere sahip olabilirsiniz. Gür ve sağlıklı kaş ve kirpiklere sahip olmanız için gereken tüm malzemeler ilaç dolabınızda ya da buzdolabınızın içinde bulunmaktadır. Yapmanız gereken tek şey bu adımları takip etmek ve hazırlayacağınız serumu 3 gün boyunca kullanmak!

Kalın kaşlar ve yoğun kirpikler için yalnızca 3 geceye ihtiyacınız var! Bu adımları takip edin

Günlük güzellik rutininize bu adımları ekleyin ve kısa bir süre içinde gür kaş ve kirpiklere kavuşun.

Adım 1

Saçlarınıza yaparken kirpiklerinize de düzenli bir bakım uygulayın. Bir kirpik fırçası veya tarak kullanarak kirpiklerinizi günde iki kez fırçalayın. Kirpik fırçanız yoksa temiz bir maskara fırçası da kullanabilirsiniz. Fırçaya birkaç damla E vitamini yağı ekleyin veya doğrudan kirpiklerinizin üzerine uygulayın. E vitamini yağı, kirpik dökülmesini önlemeye yardımcı olurken, günlük bakım yapmak kirpiklerinizi daha yumuşak ve kalın görünmesini sağlar.

Adım 2

Kirpiklerinize zeytinyağı uygulayın. Zeytinyağı yaygın olarak saçları güçlendirmek ve saç uzamasını teşvik etmek için kullanılır. Bir pamuğa birkaç damla zeytinyağı dökün ve kirpiklerinizin üzerine sürün. Beş dakika bekletip ılık su ile durulayın. Bunu dört hafta boyunca veya istenen sonuç elde edilene kadar yapın.

Adım 3

Vazelin saçların ve kirpiklerin uzamasını sağlar. Gece yatmadan önce kirpiklerinize vazelin uygulayın ve sabahları ılık su ile durulayın. Vazelin, E vitamini yoksa iyi bir alternatiftir. Vazelini kirpik fırçanıza sürüp ve kirpiklerinizi fırçalayın.

Adım 4

B, D ve E gibi vitaminlerin kirpik büyümesini arttıran bir maddeye sahip olduklarından emin olun. Bu vitaminler, kirpiklere uygulanan maskaranın veya kirpik kıvırıcının verdiği zararı korumak için kullanılır. Bu vitaminler ayrıca saç uzamasını da teşvik eder.

Adım 5

Göz makyajının tamamını göz bölgesinden, özellikle kirpiklerinizden çıkarmaya özen gösterin. Herhangi iyi bir göz makyaj çıkarıcı bu işi görecektir. Gözünüzü, kirpiklerinizi ve göz çevresindeki hassas cildi korumak için göz makyajınızı çıkarırken nazik davranmaya özen gösterin.

Adım 6

Kirpik kıvırıcı kullanmayı tamamen bırakın. Become Gorgeous web sitesine göre, kirpik kıvırıcılar kirpikleri zayıflatıyor ve kırılmaya neden oluyorlar.

kirpik

İşte bu basit "kendin yap" serumuyla sadece birkaç gün içinde kalın kaş ve kirpiklere sahip olabilirsiniz.

Aloe vera jeli

Organik hint yağı

E vitamini kapsülü

Bir kapta 1 çay kaşığı aloe vera jelini, 2 çay kaşığı hint yağını ve 2 adet E vitamini kapsülünü karıştırın.

Kulak çubuğu yardımıyla bu yağı 3 gece boyunca her gece kirpiklerinize ve kaşlarınıza uygulayın.

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yoğun kirpik kalın kaş

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