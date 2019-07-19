Kalıp sabun hakkında doğru bilinen yanlışlar! Sabunu ortak kullanmak mikrop mu saçıyor?

Bitmeye yakın birbirine yapıştırılıp kullanılan kalıp sabunlar yerini sıvı sabunlara bıraktı. Peki kalıp sabunların sağlıksız olduğu yönünde bir anda ortaya çıkan iddialar gerçek mi?

EFSANE 1: ORTAK KULLANILAN SABUN MİKROPLARLA DOLUDUR

İnsanlar başkaları tarafından kullanılan ortak sabundan korkma eğilimindedir. Ancak korkmaya gerek yok sabun mikropları vücudunuza bulaştırmayacaktır. Sadece sabunun kuru ve köpüğünün akıtılmış olduğundan emin olun. Kullanılmış ama kurumuş sabun, kuruduktan sonra doğal olarak kendini temizleyen elementler içerir. Bu nedenle uzmanlar aile içi kullanım için kalıp sabunların zararsız olduğu görüşünde. Ancak kalabalık ortamlarda sıvı sabun kullanmanın daha yararlı olacağını belirtiyorlar.

EFSANE 2: ANTİBAKTERİYEL SABUN DAHA İYİDİR

Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezi'ne göre antibakteriyel sabunun yararları var ancak hastalıklara neden olan mikropları öldürmek için normal sabundan daha etkili değil. “Antibakteriyel”, sabunun kendisine eklenmiş aktif antimikrobiyal bileşenlere sahip olduğu anlamına gelir, ancak FDA (Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi), antimikrobiyal sabun ürünlerinin insanları düzenli sabundan daha sağlıklı kıldığına dair hiçbir kanıt olmadığını söyler.