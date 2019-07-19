Kalıp sabun hakkında doğru bilinen yanlışlar! Sabunu ortak kullanmak mikrop mu saçıyor?

Bitmeye yakın birbirine yapıştırılıp kullanılan kalıp sabunlar yerini sıvı sabunlara bıraktı. Peki kalıp sabunların sağlıksız olduğu yönünde bir anda ortaya çıkan iddialar gerçek mi?
EFSANE 1: ORTAK KULLANILAN SABUN MİKROPLARLA DOLUDUR
İnsanlar başkaları tarafından kullanılan ortak sabundan korkma eğilimindedir. Ancak korkmaya gerek yok sabun mikropları vücudunuza bulaştırmayacaktır. Sadece sabunun kuru ve köpüğünün akıtılmış olduğundan emin olun. Kullanılmış ama kurumuş sabun, kuruduktan sonra doğal olarak kendini temizleyen elementler içerir. Bu nedenle uzmanlar aile içi kullanım için kalıp sabunların zararsız olduğu görüşünde. Ancak kalabalık ortamlarda sıvı sabun kullanmanın daha yararlı olacağını belirtiyorlar.
EFSANE 2: ANTİBAKTERİYEL SABUN DAHA İYİDİR
Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezi'ne göre antibakteriyel sabunun yararları var ancak hastalıklara neden olan mikropları öldürmek için normal sabundan daha etkili değil. “Antibakteriyel”, sabunun kendisine eklenmiş aktif antimikrobiyal bileşenlere sahip olduğu anlamına gelir, ancak FDA (Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi), antimikrobiyal sabun ürünlerinin insanları düzenli sabundan daha sağlıklı kıldığına dair hiçbir kanıt olmadığını söyler.
EFSANE 3: KALIP SABUN CİLDİNİZİ KURUTUR
Evet sabun cildi kurutabilir ancak içinde gliserin olan sabunlar tercih edilirse, normal sabunlara oranla ellerinizi daha nemli tutar. Gliserin iyi bir nemlendirici olmasından ötürü kremlerin içinde de sık sık kullanılır. Gliserinli sabunların az bilinen faydalarından biri de egzama gibi cilt hastalıklarıyla mücadele etmeyi kolaylaştırmasıdır.
EFSANE 4: SABUN AKNEYE NEDEN OLUR
Uygun sabun seçimi akne problemini çözebilir. Kükürtlü sabunlar yüzünüzdeki aknelerle mücadele etmek için biçilmiş kaftandır. Kükürt, kurutucu etkisiyle özellikle yağlı ciltlerde görülen aknelere karşı oldukça etkili. Akneye karşı etkili olmasının yanı sıra, kükürt cildinizin yağlanmasını da engelleyecektir. Cildinizin pH seviyesini dengeleyen kükürt, ölü derilerden kurtulmak için de değerlendirilmesi gereken bir alternatif.
VE BİR DE ÖNERİ: ZEYTİNYAĞLI SABUN EN DOĞAL NEMLENDİRİCİLERDEN
Kuru bir cilde sahip olmaktan yakınıyorsanız zeytinyağlı sabun tam ihtiyacınız olan şey. Zeytinyağlı sabun, doğal bir nemlendirici olan gliserinin en saf halini barındırır. Zeytinyağlı sabun cildi nemlendirmesinin yanı sıra, gün içerisinde cildinize yapışan kirleri de etkin bir şekilde temizler, içeriğindeki A ve E vitaminleri sayesinde havadaki serbest radikallerle mücadele eder.
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