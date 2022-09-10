Kaliteli parfüm arayışında olanlar için pahalı ve güzel kokulu parfümlerin uygun fiyatlı muadilleri

Uygun fiyata ten ile bütünleşen en iyi parfüme sahip olmayı herkes ister. Bu nedenle piyasada pahalı parfümlerin kokusuna çok yakın uygun fiyatlı muadiller bulunuyor. Böylece güzel kokmak için marka parfümlere binlerce lira yatırmanıza gerek kalmıyor. İşte, orijinalinden ayırt etmesi zor olan muadil parfümler...

1. Daisy Marc Jacobs muadili: Avon- Eve Truth Kadın Parfüm Edp 50 Ml

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Avon- Eve Truth Kadın Parfüm Edp 50 Ml, Daisy Marc Jacobs parfümünün muadili olarak karşımıza çıkar. Yaz için oldukça hafif ve fresh bir yapıya sahip ürün, meyvemsi kokusuyla sizleri büyüler. Parfümün içerisindeki narin şakayık, taze nar ve sedir ağacı notalarının bir araya gelmesi; çiçeksi ve ferah bir his sunar. Üst notalarında armut, yeşil notalar, greyfurt, ahududu yer alırken; alt notalarında virginia sediri, erik, misk bulunur. Oldukça hafif bir kokusu olan ve teninizle bütünleşen bu parfümle güzel bir uyum yakalayabilirsiniz.

2. Chanel Chance Tendre muadili: Koton Sweet Romance

En çok tercih edilen parfümlerden olan Chanel Chance Tendre'nin muadilini Koton markası, Sweet Romance parfümüyle üretiyor. Ürünün çiçeksi kokusunun ağırlaşma yapmadığını, çok sıcak havalarda bile ferah bir koku olarak kalmaya devam ettiğini ve yaz aylarına uygun olduğunu söylemek mümkün. Üst notalarında zambak ve sümbül ile başlayan, yasemin ve turunçgillerle devam eden, kapanışı ise vanilya ve misk ile yapan parfüm; tatlı ve romantik havası ile sizi âdeta çiçek bahçesindeymiş gibi hissettirir. Tam bir bahar kokusu arıyorsanız bu ürüne mutlaka şans vermelisiniz.

3. Paco Rabanne - Invictus muadili: Avon Musk Marine Erkek Parfüm

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Erkeklerin favori yaz kokularından biri olan Paco Rabanne Invictus Aqua’nın muadillerinden biri: Avon Musk Marine Erkek Parfüm. Ürünün üst notalarında greyfurt, deniz notaları, mandalina portakalı; orta notalarında yasemin ve defne yaprağı; temel notalarında ise guaiac ağacı, ambergris, oakmoss ve paçuli eşlik eder. Ürün, ilk sıkıldığında açılışı deniz notalarıyla yaparken saat geçtikçe yerini odunsu aromalara bırakır. İlkbahar ve yaz aylarına çok yakışan parfüm, sıcak havalarda ağırlaşma yapmaz ve iyi bir denge ile aromasını etrafa yayar. Günlük kullanım için oldukça ideal olan ürün kullanıcılar tarafından sıkça tercih edilir.

4. Lancôme Hypnose muadili: Bargello 170 Kadın 100 ml Parfüm

Birçok kadının merak ettiği ve araştırdığı kokuların başında Lancôme'un Hypnose parfümü geliyor. Bu parfüme en yakın muadil koku araştırıldığında ise karşımıza Bargello 170 Kadın 100 ml Parfüm çıkıyor. Ürünün üst notasını çarkıfelek çiçeği; orta notasını gardenya ve yasemin; baz notasını ise vanilya destekliyor. Oryantal ve odunsu bir kokusu olan parfüm, sıcak ve çekici kokusu ile etrafınızdakilerin başını döndürmeye yetiyor. Ürünün kış aylarına uygun olduğu söylense de parfümü yaz mevsiminde de kullananların oldukça fazla olduğunu söyleyebiliriz. Özel günlerinize bu kokunun eşlik etmesi için ürünü tercih edebilirsiniz.

5. Estee Lauder Bronze Goddess muadili: Nuxe Sun Eau Delicieuse Parfumante

Tam bir yaz kokusu olan Estee Lauder Bronze Goddess'ın muadili olarak karşımıza çıkan Nuxe Sun Eau Delicieuse Parfumante, sizi âdeta tanrıçaymış gibi hissettirecek aromalara sahip. Parfüm, sıktığınız anda vanilya kokusunu yoğun şekilde hissettirir. Duygusal ve romantik bir yapıya sahipseniz sizinle oldukça uyum sağlayacak parfümün üst notasında Hindistan cevizi; orta notasında taç çiçeği; temel notalarında ise kehribar, sandal ağacı ve vanilya bulunur. Yaz mevsimine ve baharın havasına bir hayli yakışan Nuxe markalı parfüm, günlük kullanım için tercih edilebilecek harika kokulardan biri olur.

6. Calvin Klein Euphoria muadili: Zara Tuberose Kadın Parfüm

Calvin Klein’in 2005 yılında piyasaya sürdüğü ve günümüzde hâlâ çok konuşulan Euphoria parfümünün muadili, Zara Tuberose Kadın Parfüm olarak biliniyor. İlk sıkıldığında ürünün odunsu notalarını ve şeftaliyi yoğun bir şekilde alabilirsiniz. Ürün; üst noktalarında ahududu, şeftali, nar, çarkıfelek, hurma meyvesi ve yeşil notalar; orta noktalarında nilüfer, şampanya ve orkide; bazı noktalarında kehribar, menekşe, vanilya ve paçuli gibi zengin içeriğe sahip. Çiçekli ve meyveli notalarla üretildiği için her mevsimde kullanılmaya uygun olan ürün, sıcak aromaları sayesinde dikkatleri üzerinize çekmenizi sağlar.

7. Christian Dior Addict muadili: Avon Tomorrow Kadın Parfüm

Zengin içeriğiyle bilinen Christian Dior Addict’in başarılı muadili, Avon Tomorrow Kadın Parfüm olarak biliniyor. Hem klasik hem modern tarzdaki ve her yaştaki kadına hitap eden bir koku olarak popülerliğini sürdürüyor. Parfümün üst notalarını ipek ağacı, ipek çiçeği, mandalina, portakal çiçeği; orta notalarını cereus çiçeği ve gül; alt notalarını ise vanilya, sandal ağacı ve tonka fasulyesi süslüyor. Biraz ağır bir kokusu olan ürünün özel gece davetlerine çok yakışacağını söyleyebiliriz. Parfümü daha detaylı inceleyip sepetinize eklemeye ne dersiniz?