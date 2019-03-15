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Kalk Gidelim oyuncularından anlamlı kutlama

MAGAZİN HABERLERİ  | 15.03.2019 14:45 | Son Güncelleme

Kalk Gidelim oyuncuları diziye doktor rolü ile giren Cem Belevi’ye hoş geldin partisi düzenledi.Doktor önlüğü ile kamera karşısına geçen Belevi, Kalk Gidelim oyuncu kadrosuna da doktor önlüğü giydirerek tüm doktorların tıp bayramını kutladılar.Cem Belevi, "Doktorluk çok kutsal bir meslek.

Kalk Gidelim oyuncularından anlamlı kutlama

Kalk Gidelim oyuncuları diziye doktor rolü ile giren Cem Belevi’ye hoş geldin partisi düzenledi.
Doktor önlüğü ile kamera karşısına geçen Belevi, Kalk Gidelim oyuncu kadrosuna da doktor önlüğü giydirerek tüm doktorların tıp bayramını kutladılar.
Cem Belevi, "Doktorluk çok kutsal bir meslek. Çekimlere başlamadan önce İstanbul’da bir hastanede birkaç hafta gözlem yaptım ve ne kadar zor bir meslek ortaya koyduklarına yakından tanık oldum. Buradan tüm doktorların Tıp Bayramı’nı kutluyoruz. Çok yakında görüşmek üzere diyerek" hayranlarına mesaj gönderdi.

Kalk Gidelim oyuncularından anlamlı kutlama

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