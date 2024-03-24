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KALKAN-16 operasyonu! Bakan Yerlikaya duyurdu

24.03.2024 08:29
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Son dakika haberi: Muğla ve Bursa merkezli 6 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik operasyon düzenlendi. 'KALKAN-16' operasyonu kapsamında 19 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 173 düzensiz göçmen yakalandı.

KALKAN-16 operasyonu! Bakan Yerlikaya duyurdu

Son dakika: İçişleri Bakanı Yerlikaya, yaptığı açıklamada "Muğla ve Bursa merkezli 6 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik düzenlenen “KALKAN-16” operasyonlarında; 19 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 173 düzensiz göçmen yakalandı" ifadelerine yer verdi.

Yerlikaya’nın yaptığı paylaşım şu şekilde:

“Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığını önlemek için ülkemizin her bölgesinde kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız aralıksız devam edecek!

Göç İdaresi Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı koordinesinde;

MUĞLA:

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Muğla merkezli İstanbul, İzmir, Mersin ve Gaziantep’te düzenlenen operasyonlarda;

15 Göçmen Kaçakçılığı Organizatörü yakalandı.

7’si tutuklandı.

2’si hakkında adli kontrol kararı verildi.

Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

BURSA:

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Göçmen Kaçakçılığı Organizatörleri ve Düzensiz Göçmenlere yönelik 6 farklı adrese düzenlenen operasyonlarda;

4 Göçmen Kaçakçılığı Organizatörü yakalandı ve haklarında adli işlemler başlatıldı.

Operasyonlar sonucu:

Çok miktarda Türk Lirası ve çok sayıda dijital materyale el konuldu.”Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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