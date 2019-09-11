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Kalkınma Ajansından Ankara’ya 25 milyon TL destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2019 12:39 | Son Güncelleme

Ankara Kalkınma Ajansının 2019 yılı proje teklif çağrısı başladı.

Kalkınma Ajansından Ankara’ya 25 milyon TL destek

Ankara Kalkınma Ajansının 2019 yılı proje teklif çağrısı başladı. Çağrı kapsamında yer alan üç ayrı mali destek programı ile toplam 25 milyon TL hibe desteği sağlanacak.
İleri Teknolojili Ürün Ticarileştirme ve İleri Teknoloji Alanında Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında Ankara’da ileri teknoloji alanında 10 milyon TL hibe desteği sunulacak. İleri teknoloji alanında faaliyet gösteren işletmelerin ve ileri teknoloji alanında mesleki eğitim veren kurumların başvuru yapabileceği programda son başvuru tarihi 22 Kasım olarak ilan edildi.
Ankara Kalkınma Ajansının 2019 yılı proje teklif çağrısının ikinci programı olan Kırsalda Ekonomik Faaliyetlerin Çeşitlendirilmesi Mali Destek Programı ile ise kırsalda yenilikçi üretim ve ticarileşme süreçleri desteklenecek. Bütçesi 8 milyon TL olan programa mahalli idareler, kamu kurum ve kuruluşları ile meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, işletmeler, üniversiteler, kooperatif ve birlikler başvuruda bulunabilecek. Program için son başvuru tarihi 29 Kasım olarak açıklandı.

Sosyal Girişimcilik ve Sosyal Yenilikçilik Mali Destek Programı
Proje teklif çağrısının üçüncü başlığı olan Sosyal Girişimcilik ve Sosyal Yenilikçilik Mali Destek Programı ile Ankara’da sosyal sorunlara yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler üreten sosyal girişimler desteklenecek. Bütçesi 7 milyon TL olan program için son başvuru tarihi 29 Kasım.
Tüm programlar için başvurular internet üzerinden Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi’nden (KAYS-PDF) gerçekleştirilecek. Proje teklif çağrısı kapsamındaki üç program için detaylı bilgiye ve başvuru rehberlerine Ankara Kalkınma Ajansının www.ankaraka.org.tr adresinden ulaşılabilecek.

“Ankara’da ileri teknolojiyi, yenilikçiliği, sosyal girişimciliği destekliyoruz”
Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Arfi Şayık, üç ayrı başlıkta toplam 25 milyon hibe desteği sağlanacağını belirterek, projelerin Ankara’da fark oluşturacağına inandığını kaydetti. Programları tasarlarken geleceğin dünyasını şekillendirecek yaklaşımların esas alındığını söyleyen Şayık, Ankara Kalkınma Ajansı olarak ileri teknolojiyi, yenilikçiliği, sürdürülebilirliği ve sosyal girişimciliği eksenine alan bir yaklaşımla çalışmalarına devam edeceklerini ifade etti.

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