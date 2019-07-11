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"Kalkınmak istiyorsak gazetelerimizin de kalkınması lazım"

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2019 17:22 | Son Güncelleme

BİK Genel Müdürü Yakup Karaca: - "Sizler sadece haber üretmiyorsunuz aynı zamanda ülke ekonomisine katma değer üretiyorsunuz. Ben baştan beri hep öyle baktım. Eğer kalkınmak istiyorsak gazetelerimizin de kalkınması lazım" - "Mutlaka medyamızın, gazetelerimizin, sektörümüzün kalkınma planlarında adının geçmesi gerektiğine inananlardanım. Bu önemli"

MERSİN (AA) - Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Yakup Karaca, basın kuruluşu temsilcilerine yönelik yaptığı konuşmada, "Sizler sadece haber üretmiyorsunuz aynı zamanda ülke ekonomisine katma değer üretiyorsunuz. Ben baştan beri hep öyle baktım. Eğer kalkınmak istiyorsak gazetelerimizin de kalkınması lazım." dedi.

Karaca, BİK Mersin Şubesi tarafından bir otelde düzenlenen "Mersin İli İş Birliği ve İstişare Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, her zaman gazetelerin yanında olduklarını belirtti.

Gazetelerin tüm ihtiyaçlarıyla ilgilenmek durumunda olduklarını vurgulayan Karaca, Türkiye'nin belli bir kalkınmışlık düzeyine geldiğini, gazetelerin de bu düzeyi yakalaması gerektiğini söyledi.

Adalet Bakanlığının yaptığı bir çalışma nedeniyle icra ilanlarının kesileceği yönünde iddiaların gündemde olduğunu ifade eden Karaca, "Tabii ki bundan endişe ediliyor ama gazetelerimiz de bir sektör. Sizler sadece haber üretmiyorsunuz aynı zamanda ülke ekonomisine katma değer üretiyorsunuz. Ben baştan beri hep öyle baktım. Eğer kalkınmak istiyorsak gazetelerimizin de kalkınması lazım. Biz sektörün ihtiyaçlarını görüp tedbir almaya çalışıyoruz ama karar verici biz değiliz." diye konuştu.

Kalkınma planları hazırlanmadan önce önemli sektörler için ihtisas komisyonları kurulduğunu ve o sektör temsilcileriyle bir araya gelindiğini anlatan Karaca, şöyle konuştu:

"Ben son 2 dönemdir çok çalıştım ama muvaffak olamadım. Genel olarak medya ama özelde basın sektörümüz için bir ihtisas komisyonu olmadı. Mutlaka medyamızın, gazetelerimizin, sektörümüzün kalkınma planlarında adının geçmesi gerektiğine inananlardanım. Bu önemli. Şu anda gazetelerimizle ilgili karar alınacak ama kimlerle karar alınacak belli değil. Halbuki kalkınma planlarında yer almış olsa bu konuda hedef ve strateji ne herkes önünü görür. Ona göre hazırlığını yapar."

BİK Mersin Şube Müdürü Çetin Oranlı da yaptıkları çalışmalar ve destekler hakkında bilgi verdi.

Toplantıda Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA), İŞKUR ve KOSGEB yetkilileri de destekler ve programlarla ilgili bilgiler verdi.

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BİK Genel Müdürü Yakup Karaca: Mersin

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