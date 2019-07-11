MERSİN (AA) - Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Yakup Karaca, basın kuruluşu temsilcilerine yönelik yaptığı konuşmada, "Sizler sadece haber üretmiyorsunuz aynı zamanda ülke ekonomisine katma değer üretiyorsunuz. Ben baştan beri hep öyle baktım. Eğer kalkınmak istiyorsak gazetelerimizin de kalkınması lazım." dedi.

Karaca, BİK Mersin Şubesi tarafından bir otelde düzenlenen "Mersin İli İş Birliği ve İstişare Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, her zaman gazetelerin yanında olduklarını belirtti.

Gazetelerin tüm ihtiyaçlarıyla ilgilenmek durumunda olduklarını vurgulayan Karaca, Türkiye'nin belli bir kalkınmışlık düzeyine geldiğini, gazetelerin de bu düzeyi yakalaması gerektiğini söyledi.

Adalet Bakanlığının yaptığı bir çalışma nedeniyle icra ilanlarının kesileceği yönünde iddiaların gündemde olduğunu ifade eden Karaca, "Tabii ki bundan endişe ediliyor ama gazetelerimiz de bir sektör. Sizler sadece haber üretmiyorsunuz aynı zamanda ülke ekonomisine katma değer üretiyorsunuz. Ben baştan beri hep öyle baktım. Eğer kalkınmak istiyorsak gazetelerimizin de kalkınması lazım. Biz sektörün ihtiyaçlarını görüp tedbir almaya çalışıyoruz ama karar verici biz değiliz." diye konuştu.