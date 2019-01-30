Kalorifer kazanı patlayan ev alev alev yandı

Bolu’da, odunluk kısmında bulunan kalorifer kazanı patlayan 2 katlı betonarme ev alev alev yandı.
Olay, saat 11.30 sıralarında Bolu merkeze bağlı Oğuldoruk köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmail Gücüyetmez ve ailesinin yaşadığı 2 katlı betonarme evin bitişiğinde bulunan odunluktaki kalorifer kazanı henüz belirlenemeyen bir nedenle patladı. Patlamanın etkisiyle çıkan alevlerin odunlara sıçramasıyla yangın çıktı.
Kısa sürede 2 katlı evi saran alevleri gören köylüler durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, 1 saatlik çalışmanın sonunda yangını söndürebildi.
Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, İsmail Gücüyetmez’in eşi Sevim Gücüyetmez, yangın söndürme çalışmalarını gözyaşları içinde izledi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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