Kalp damarında tıkanıklık bulunan hasta Isparta Şehir Hastanesi’nde sağlığına kavuşturuldu

Isparta’da sabaha karşı evinde kalp krizi geçirdiği tespit edilen ve Senirkent ilçesinde gittiği acil servisten sonra Isparta Şehir Hastanesi’ne sevk edilen 82 yaşındaki hasta, bir kalp damarında meydana gelen yüzde 99 oranındaki boğumlu bölge temizlenerek sağlığına kavuşturuldu. Kalbiyle ilgili yaşadıklarını özetleyen 82 yaşındaki Orhan Kırlı, “Ben yaklaşık 20 yıl önce Ankara’da by-pass ameliyatı olmuştum. O dönem 5 damarımı değiştirmişlerdi, altıncı damarımı da sağ olsun Fatih Hoca temizledi. Allah razı olsun, şimdilik iyiyim, rahatım, huzurluyum” derken, Kardiyoloji Uzmanı Dr. Fatih Akkaya ise “Yüzde 99 tıkanıklık vardı ama damar durumuna göre bir nevi erken müdahale diyebiliriz” diye konuştu.

Kırlı: “20 yıl önce 5 damarımı değiştirmişlerdi, altıncı damarımı da sağ olsun Fatih Hoca temizledi”

Yaşadıklarını İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine anlatan Orhan Kırlı, “Sabahleyin saat 04.00 gibi bir sıkıntı geldi. Çocuklar uyandılar ve beni Senirkent Devlet Hastanesi Acil Servis’e götürdüler. Ağrım biraz fazlaydı, müdahaleden sonra geçti ama doktor bey bir kardiyolojiye gözükmem gerektiğini söyledi. Çocuklar, beni Isparta Şehir Hastanesi’ne getirdiler. Fatih Hocaya muayene olduk ve bana dedi ki; ‘Hacı amca ben seni çok sevdim, hemen seni yoğun bakıma gönderiyorum’ dedi. Ben onu duyunca şok oldum. Bir sıkıntım yoktu ama daha sonra beni yoğun bakıma yatırdılar. Zorlu bir anjiyo işleminden sonra Allah razı olsun bizi sağlığımıza kavuşturdular. Ben yaklaşık 20 yıl önce Ankara’da by - pass ameliyatı olmuştum. O dönem 5 damarımı değiştirmişlerdi, altıncı damarımı da sağ olsun Fatih Hoca temizledi. Allah razı olsun, şimdilik iyiyim, rahatım, huzurluyum. Kendisine çok teşekkür ederim” dedi.