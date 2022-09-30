Kalp krizinden sonra hasar gören hücreleri aşk onarabilir!

Bir araştırmaya göre âşık olmak gerçekten kırık bir kalbi iyileştirebilir.

Oksitosin, kucaklaştığımızda, seviştiğimizde ve aşık olduğumuzda vücudumuz tarafından üretilir.

Michigan'daki bilim adamları, yaralı bir kalpteki hücreleri onarma yeteneğine de sahip olduğunu keşfettiler.

KENDİLERİNİ YENİLEYEMEZLER

Birisi kalp krizi geçirdiğinde, kasılmasına izin veren kardiyomiyosetleri büyük miktarlarda ölür. Son derece uzmanlaşmış hücrelerdir ve kendilerini yenileyemezler.

Ancak araştırmacılar oksitosinin, kalbin dış tabakasındaki kök hücreleri uyardığını ve bu hücrelerin orta tabakasına göç ederek kardiyomiyositlere dönüştüğünü buldular.

TEDAVİDE İŞE YARAYABİLİR

Bulgular şimdiye kadar sadece bir laboratuarda zebra balığı ve insan hücrelerinde bulundu. Ancak bir gün aşk hormonunun bir tedavi geliştirmek için kullanılabileceği umulmaktadır.

Michigan State Üniversitesi'nde biyoloji alanında yardımcı doçent olan ve araştırmanın baş yazarı Dr. Aitor Aguirre, şunları söyledi: "Burada oksitosinin, zebra balığı ve insan hücre kültürlerinde yaralı kalplerde kalp onarım mekanizmalarını harekete geçirebildiğini ve potansiyel yeni hastalıkların kapısını açtığını gösteriyoruz" dedi.



