HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kalp masajı ile hayatta tutmuştu, şimdi bir araya geldiler

Kalp masajı ile hayatta tutmuştu, şimdi bir araya geldiler

03.11.2022 14:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ’da bir iş merkezinde bulunan su tahsilat şubesinde fatura öderken kalp krizi geçiren yaşlı adam, Elazığ Belediyesi personelinin yaptığı kritik müdahaleyle kurtulmuştu.

Kalp masajı ile hayatta tutmuştu, şimdi bir araya geldiler

Mahmut Demir, hayatını kurtardığı 80 yaşındaki Nahit Aygün’ü ziyaret ederek bir araya geldi.

Olay geçen hafta bir iş merkezinde bulunan su tahsilat şubesinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, kalp rahatsızlığı bulunan 80 yaşındaki Nahit Aygün, fatura yatırmak istediği sırada fenalaşıp yere düştü.

Kalp krizi geçiren Aygün’e tahsilat şubesinde bulunan belediye personeli Mahmut Demir müdahale etti. İki kez kalbi duran şahıs, Demir’in kalp masajı sayesinde hayata tutundu. Bu sırada haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kalp krizi geçiren vatandaşı hastaneye nakletti.

Olayın ardından Demir, hayatını kurtardığı Aygün’ü, Mali Hizmetler personelleriyle birlikte giderek ziyaret etti. Aygün’ün sağlık durumu hakkında bilgi alan Demir, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’nın selamını iletip hediyesini verdi.

Geçmiş olsun dileklerinde bulunan Mahmut Demir, “Amca bizi o gün çok korkuttu. Geçmiş olsun diliyoruz. Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’nın da selamını getirdik. Müsait bir zamanda o da gelecek. İş arkadaşlarımız da çok selam söyledi. Rabbim beterinden korusun" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye'nin konuştuğu çocuklardan kötü haber! 'Sudan korkuyor, hırçın davranışları var'Türkiye'nin konuştuğu çocuklardan kötü haber! 'Sudan korkuyor, hırçın davranışları var'
Marmaray'da panik anları! Yolcular dışarı çıkarıldı... "Derhal peronları terk edin" anonsunun sebebi belli olduMarmaray'da panik anları! Yolcular dışarı çıkarıldı... "Derhal peronları terk edin" anonsunun sebebi belli oldu
Deniz Baykal iddialar sonrası suskunluğunu bozdu! CHP'den istifa edecek mi? Deniz Baykal iddialar sonrası suskunluğunu bozdu! CHP'den istifa edecek mi?
Anahtar Kelimeler:
Elazığ

En Çok Okunan Haberler

Kılıçdaroğlu bunu beklemiyordu! O soru üzerine yayından ayrıldı

Kılıçdaroğlu bunu beklemiyordu! O soru üzerine yayından ayrıldı

Sosyal medya bu acılı anneyi konuşuyor! Fuhuş detayı kahretti

Sosyal medya bu acılı anneyi konuşuyor! Fuhuş detayı kahretti

Akaryakıt fiyatları bir kez daha değişiyor! Benzin ve LPG'ye zam...

Akaryakıt fiyatları bir kez daha değişiyor! Benzin ve LPG'ye zam...

Ekim enflasyonu ile memur, emekli zammı ve asgari ücret hesabı!

Ekim enflasyonu ile memur, emekli zammı ve asgari ücret hesabı!

Şarj aletini prizde takılı bırakmanın TL olarak yansıması

Şarj aletini prizde takılı bırakmanın TL olarak yansıması

Kamu kurumunda akılalmaz olay! Böbreğini kaybetti, pankreası yandı...

Kamu kurumunda akılalmaz olay! Böbreğini kaybetti, pankreası yandı...

İlginizi Çekebilir

Gelinliğinin bir kısmını giymeyi unuttu! Fark ettiğinde...

Gelinliğinin bir kısmını giymeyi unuttu! Fark ettiğinde...

Duş alırken bir anda kör kalabilirsiniz

Duş alırken bir anda kör kalabilirsiniz

Pratikliğiyle gönlünüzü fethedecek mutfak ürünlerindeki Gülümseten Kasım Fırsatları'nı kaçırmayın!

Pratikliğiyle gönlünüzü fethedecek mutfak ürünlerindeki Gülümseten Kasım Fırsatları'nı kaçırmayın!

Alevli saç kesimi için oturduğu koltuktan haykırarak kalktı!

Alevli saç kesimi için oturduğu koltuktan haykırarak kalktı!

Az bilinen faydalarını öğrenince çayı daha çok seveceksiniz

Az bilinen faydalarını öğrenince çayı daha çok seveceksiniz

Flaş fırsat: Airfryer çok kısa bir süreliğine 1700 TL'ye düştü! Kaçırmayın

Flaş fırsat: Airfryer çok kısa bir süreliğine 1700 TL'ye düştü! Kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.