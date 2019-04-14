Kalp sağlığına dikkat çekmek için pedal çevirdiler

Ümit UZUN-Cemal YURTTAŞ/ İSTANBUL,(DHA)-KALP sağlığına dikkat çekmek için, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, Kalbin İçin Pedalla Grubu ve Türk Kardiyoloji Derneği tarafından, 'Geleneksel Bisiklet Turu' etkinliği düzenlendi. 'Sağlıklı Nesiller İçin Bisikleti Önemsiyoruz' temasıyla bu yıl 7'incisi düzenlenen bisiklet turu, Harbiye'de bulunan İstanbul Kongre Merkezi önünden Yenikapı Miting Alanı'na kadar sürdü. Etkinlik öncesi açıklama yapan, Kalbin İçin Pedalla Grubu Başkanı Şahidin Aydemir, kalp sağlığına karşı farkındalık yaratmak için bu etkinliği düzenlediklerini belirterek, "Dünyada çok ölümlerin olduğu kalp sağlığına dikkat çekmek amacıyla bu tür bisiklet etkinlikleri düzenliyoruz. Ben bir baypaslıyım. Bir baypaslı olarak, insanlara benim gibi olmadan sağlıklarına kavuşmak için hareket kazandırmak istiyoruz. Çünkü çağımızın sıkıntısı hareketsiz yaşantı. Hareketsizliğimize bisikletle bir çözüm bulmaya çalışıyoruz" dedi. "DESTEK VERMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ" İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Basın Danışmanı Cihan Karabel, sosyal sorumluluk projelerine destek vermeyi sürdüreceklerini söyleyerek, "İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, bu tarz sosyal hizmetler, sosyal sorumluluklar başlığı altında yapılan çalışmaları çok önemsiyor. Bu anlamda da İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü olarak da buraya gelip, Kalbin İçin Pedalla Grubu ile ortak bir aktivite gerçekleştireceğiz. Bundan gayet memnunuz. Sağlık tesislerimizde hizmet verdiğimiz gibi sosyal sorumluluk güden çalışmalara da her daim destek vermeye il sağlık müdürlüğü olarak da çalışacağız" diye konuştu. "78 YILDIR BİSİLET SÜRÜYORUM" Etkinliğe 84 yaşındaki Ömer Erdoğan'da katıldı. 78 yıldır bisiklet sürdüğünü söyleyen Erdoğan, "Bütün arkadaşlara bol bol spor yapmalarını öneriyorum. Ben 78 seneden beri bisiklet kullanıyorum" ifadelerini kullandı. 58 yaşındaki Gülay Çamursoy ise, "Kalbin için pedalla sürüşü için geldik. Güzel bir sürüş olacağını düşünüyoruz. Sağlığımız açısından. Zaten ben ulaşım aracı olarak da bisiklet kullanıyorum. Herkesin bisiklete binmesini tavsiye ediyorum" dedi. Harbiye'de bulunan İstanbul Kongre Merkezi önünden başlayan bisiklet turu Yenikapı Miting Alanı'nda sona erdi.

