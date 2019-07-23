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Kalp ve akciğerine yapışık tümör ameliyatla alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2019 11:53 | Son Güncelleme

İzmir'de yaşayan 40 yaşındaki hastanın vücudundaki 8 santimetrelik kitle, özel kesi yöntemiyle çıkarıldı

İZMİR (AA) - İzmir'de yaşayan 40 yaşındaki hastanın kalp ve akciğerine yapışık haldeki 8 santimetrelik kitle ameliyatla çıkarıldı.

Medical Park İzmir Hastanesinden yapılan açıklamaya göre 2 çocuk babası Tayfun Öztürk, 2014 yılında midesinde kitle belirlenmesi üzerine kentteki bir hastanede ameliyat edildi.

Öztürk, beş yıl sonra rutin kontroller için gittiği hastanede akciğerine ve kalbine yapışık vaziyette başka bir kitle daha olduğunu öğrendi. Öztürk'ün kalp ve akciğerine yapışık vaziyetteki 8 santimetrelik kitle, Medical Park İzmir Hastanesinde gerçekleştirilen ameliyatla alındı.

- "Evine sağlıklı şekilde gönderildi"

Genel cerrahi, göğüs cerrahisi ve kardiyoloji bölümü doktorlarının birlikte girdiği ameliyat ile ilgili bilgi veren Op. Dr. Mutlu Ünver, hastanın kalp ve sol akciğerine bitişik göğüs kafesinde tekrarlayan tümörün risk teşkil ettiğini belirtti.

Tetkikler sonucunda ameliyata karar verildiğini vurgulayan Ünver, şunları kaydetti:

"Hastamız, doğacak olan çocuğunu sağlıkla kucağına almak için ameliyata karar verdi. Farklı bir kesi ile tümör çıkarıldı ve frozen yöntemi (acil patoloji çalışması) ile tümörün tamamen çıkarıldığı teyit edildi. 4 saatlik ameliyat sonrası hasta 3 gün içinde evine sağlıkla gönderildi."

Ameliyat sonrası sağlığına kavuşan Tayfun Öztürk, zor bir ameliyat olacağını bildiğini aktardı.

Doktorların kendisini çok iyi motive ettiğini bildiren Öztürk, "Eşim 5 aylık hamile olduğu için doğacak kızım aklıma geldi. Onun için ve ailem için bu riski almam gerekiyordu." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Akciğer Kalp Kitle

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