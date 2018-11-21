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"KAM'18 Kongresi ve Fuarı"na doğru

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2018 10:38 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen ve AA'nın "Global İletişim Ortağı" olduğu etkinlik, 29 Kasım-1 Aralık 2018 tarihlerinde gerçekleştirilecek

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu "Kütüphane, Arşiv ve Müze Yöneticileri Kongresi ve Fuarı" (KAM'18) haftaya başlıyor.

Antalya'daki Turizm Merkezi Belek'te düzenlenecek programa, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu üyesi, yazar Prof. Dr. İskender Pala, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. A.Haluk Dursun ve AA Yönetim Kurulu üyesi Dr. Şaban Kızıldağ ile Arşiv Müdürü Hüseyin Ünal da katılacak.

29 Kasım-1 Aralık 2018 tarihlerinde yapılacak etkinlik süresince, odak toplantılardan elde edilecek çıktılar rapor haline getirilerek, kamu otoriteleri ve karar vericilerle paylaşılacak.

Türkiye'nin bilgi politikalarına ilişkin yenilikler ve teknolojik gelişmelerin gündeme taşınacağı KAM'18, Cumhurbaşkanlığı, İçişleri Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu, Marmara Belediyeler Birliği, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü başta olmak üzere, tüm kamu kurum ve kuruluşlarından yetkililerin katılımıyla gerçekleştirilecek.

Duayen akademisyenler, kamu üst düzey yöneticileri ve sektör firmalarının katıldığı etkinlikte, "Ulusal Bilgi Politikaları ve Bilgi", "Bilgi Yönetimi, İş Birlikleri ve Koordinasyon", ve "Ulusal Bilgi Politikası Ekseninde Bilim ve Teknoloji", "Yerel Yönetimler ve Bilgi Merkezleri" başlıklarında oturumlar düzenlenecek.

AA'nın "Global İletişim Ortağı" olduğu KAM'18 çerçevesinde, konusunda uzman akademisyenlerin moderasyonuyla yapılacak "Bilginin Düzenlenmesi, Erişimi ve Paylaşımı", "Bilgi Politikalarında Kültürel Miras", "Bilginin Korunması ve Restorasyon" ve "Politikalar, Uygulamalar, Destekler, Standartlar ve Mevzuat" başlıklı dört odak toplantıdan elde edilen çıktılar rapor haline getirilerek, karar vericilerle paylaşılacak.

Etkinliğin organizasyon faaliyetlerini sürdüren Ekspotürk Genel Müdürü Beşir Kemal Şahin, Türkiye'de ulusal bilgi politikasının herkesin paydaşı olması gerektiğini belirterek, KAM'18'in de bu çerçevede kurgulandığını ifade etti.

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aa global iletişim ortağı KAM'18 Kongre

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