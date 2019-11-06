Kamboçya Endonezya'dan muhalif siyasetçinin sınır dışı edilmesini istedi

CAKARTA (AA) - Kamboçya, 2017'de kapatılan ana muhalefetteki Kamboçya Ulusal Kurtuluş Hareketinin (CNRM) Genel Başkan Yardımcısı Mu Sochua’nın Endonezya'dan sınır dışı edilmesini istedi.

Tempo gazetesinin haberine göre, Kamboçya’nın Cakarta Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, Endonezya’da olan ve hakkında tutuklama kararı bulunan CNRM’nin Genel Başkan Yardımcısı ve eski Milletvekili Mu Sochua’nın gözaltına alınarak Kamboçya'ya gönderilmesinin talep edildiği belirtildi.

Açıklamada, Kamboçya Mahkemesinin, yasal olarak seçilmiş bir hükümeti devirme peşinde olduğu suçlamasıyla hakkında tutuklama emri çıkardığı Sochua’ya Endonezya'nın giriş izni vermesinin de talihsizlik olduğu ifade edildi.

Kamboçya’nın Cakarta Büyükelçisi Hor Nambora da siyasi suçlu olarak nitelendirdiği Sochua’yı ABD pasaportu ile ülkeye turist gibi girerek Endonezyalı yetkilileri yanlış yönlendirmekle suçladı.

Öte yandan Sochua, başkent Cakarta’da düzenlediği basın toplantısında, kendi durumunda olanların komşu ülkelerin yardımıyla Kamboçya’ya güvenli şekilde geçebilmesini ve Kamboçya’da yasal yaptırıma uğramadan serbest dolaşım sağlanmasını istediklerini dile getirdi.