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Kamboçya ve Vietnam’da sel felaketinde ölü sayısı 52’ye yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2020 15:13 | Son Güncelleme

Güney Asya ülkelerinden Vietnam ve Kamboçya’da yaşanan sel felaketinde ölü sayısı 52’ye yükseldi.Vietnam Ulusal Afet Önleme Merkezi 30 kişinin sel sularına kapılarak hayatlarını kaybettiğini, 3 kişinin tekne kazasında boğulduğunu, diğer 3 kişinin de fırtınadan hasar gören evlerini tamir ederken elektrik çarpması sonucu öldüğünü duyurdu.

Güney Asya ülkelerinden Vietnam ve Kamboçya’da yaşanan sel felaketinde ölü sayısı 52’ye yükseldi.
Vietnam Ulusal Afet Önleme Merkezi 30 kişinin sel sularına kapılarak hayatlarını kaybettiğini, 3 kişinin tekne kazasında boğulduğunu, diğer 3 kişinin de fırtınadan hasar gören evlerini tamir ederken elektrik çarpması sonucu öldüğünü duyurdu. Vietnam’da resmi verilere göre 12 kişi kayıp olarak bildirildi, batan bir teknede bulunan 4 kişiden henüz haber alınamadı. Thua Tien-Hue eyaletinde yaşanan toprak kayması sonucu 13 işçi toprak altında kaldı. Mahsur kalanları kurtarmaya giden ekibin 4 üyesi de bir başka toprak kayması nedeniyle kayboldu. Yetkililer bölgeye yeni kurtarma ekipleri gönderdi. Ancak sel ve heyelan riski nedeniyle bölgeye ulaşılamıyor.
Vietnam’ın merkezinde bir hafta önce başlayan yağmurlar 135 binden fazla evi sular altında bıraktı, 12 bin dönümden fazla tarım alanındaki mahsul zarar gördü, 332 bin evcil hayvan da telef oldu.
Komşu ülke Kamboçya’da 1 Ekim’den bu yana etkili olan şiddetli yağışlar sellere neden oldu. Yerel basına göre en az 16 kişi hayatını kaybetti. Bin 200 aile güvenli bölgelere tahliye edildi. 25 bin ev ve 84 bin hektar mahsul zarar gördü.
Her iki ülkedeki durumun önümüzdeki günlerde bölgeye ulaşacak Nangka Tayfunu nedeniyle kötüleşmesi bekleniyor. Tayfunun Vietnam’ın kuzey bölgesine ulaşması bekleniyor. Nangka’nın Kamboçya’nın büyük bir bölümünde de etkili olacağı tahmin ediliyor.

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