Kamboçya'da hapisteki 14 muhalif aktiviste af

PHNOM PENH (AA) - Kamboçya'da cezaevindeki 14 muhalif aktivist serbest bırakıldı.

Kamboçya'da geçen yıl kapatılan ana muhalefetteki Kamboçya Ulusal Kurtuluş Partisinin (CNRP) eski üyesi olan ve dört yıl önceki şiddet olaylarına yol açan hükümet karşıtı sokak protestosu nedeniyle mahkum edilen 14 aktivist cezaevinden salıverildi.

Bir mahkeme sözcüsü, haklarında 7 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası bulunan söz konusu aktivistlere yönelik af kararının, Kral Norodom Sihamoni tarafından imzalandığını belirtti.

Kamboçya'da geçen hafta 4 toprak hakları aktivisti affedilerek cezaevinden salıverilirken, daha önce ABD tarafından finanse edilen yayın organı Radio Free Asia için çalışan iki gazeteci de kefaletle serbest bırakılmıştı.

Ana muhalefetteki Kamboçya Ulusal Kurtuluş Partisi (CNRP) geçen yıl kapatılmış, partideki 118 isim siyasetten men edilmişti.

Başbakan Hun Sen'in, 2013'teki seçimleri az farkla kazanmasından sonra Kamboçya'da muhalefet üzerindeki baskı giderek artmış, CNRP'nin o dönemdeki lideri Sam Rainsy, hakaret suçundan verilen hapis cezası nedeniyle 2016'da ülkeyi terk etmişti. Sam Rainsy'nin ardından CNRP'nin başına geçen Kem Sokha da vatana ihanet suçlamasıyla geçen yıl 3 Eylül'de gözaltına alınmıştı.

Kamboçya'da iktidardaki Kamboçya Halk Partisi (CPP), 29 Temmuz'da yapılan, ana muhalefet partisinin yer almadığı genel seçimde parlamentodaki sandalyelerin tamamını kazanmıştı.

