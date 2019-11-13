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Kamboçyalı muhalif lider Rainsy'nin Endonezya'ya uçuşu engellendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2019 20:19 | Son Güncelleme

Malezya Havayolları, Kamboçya Ulusal Kurtuluş Partisi (CNRP) lideri Sam Rainsy'nin Malezya'dan Endonezya'ya uçuşuna izin verilmediğini açıkladı

Kamboçya'nın siyasi yasaklı Kamboçya Ulusal Kurtuluş Partisi'nin (CNRP) liderlerinden Sam Rainsy, Malezya'dan Endonezya'ya hava yoluyla geçmek üzereyken engellendi.

Malezya Havayollarından yapılan açıklamada, bir süredir Malezya'da bulunan muhalif lider Rainsy'nin Malezya'dan Endonezya'ya bugün yapmayı planladığı uçuşun, Endonezyalı yetkililerin talebi üzerine durdurulduğu belirtildi.

Uzun süredir Fransa'da sürgün olarak yaşayan Rainsy, geçen hafta sonundan bu yana Malezya'da bulunuyordu.

Malezya'da iyi karşılandığını söyleyen Rainsy, pazartesi günü Malezya Parlamentosunda milletvekilleriyle bir araya gelmişti.

Kamboçya'da 2017'de kapatılan ana muhalefetteki CNRP'nin siyasi yasaklı lideri Sam Rainsy, geçen hafta Tayland'ın başkenti Bangkok üzerinden ülkesine geçmek üzereyken Fransa'nın başkenti Paris'teki Havalimanında uçuş öncesi kontrol işlemleri sırasında geri çevrilmişti.

Tayland, Rainsy'nin ülkesine dönüş için ülkeden geçişine izin verilmeyeceğini açıklamıştı.

- Orduya 9 Kasım çağrısı

Rainsy, 24 Eylül'de sosyal medyada yaptığı açıklamada, Kamboçya Silahlı Kuvvetlerine 9 Kasım Bağımsızlık Günü'nde Başbakan Hun Sen hükümetini devirmek üzere çağrı yapmıştı. Rainsy'nin açıklamasında, "Hun Sen rejimini devirmek yasal ve meşru bir eylemdir çünkü Hun Sen 2018'de sahte bir seçimle halkın iktidarını gasp etmiştir." ifadeleri yer almıştı.

Açıklamanın ardından Rainsy ve diğer partililer hakkında darbe planlamak suçlamasıyla dava açılmıştı.

- Kamboçya'daki siyasi kriz

Kamboçya'yı 30 yıldan uzun süredir yöneten Başbakan Hun Sen liderliğindeki Kamboçya Halk Partisinin (CPP) 2013'teki seçimleri az farkla kazanmasıyla ülkede muhalefet üzerindeki baskı giderek artmıştı.

O dönem ana muhalefette yer alan Kamboçya Ulusal Kurtuluş Partisinin (CNRP) lideri Rainsy, hakaret suçundan verilen hapis cezası nedeniyle 2016'da ülkeyi terk etmiş ve Paris'e yerleşmişti.

Parti, Kasım 2017'de kapatılmış ve 118 üyesi siyasetten men edilmişti.

İktidardaki CPP, geçen yıl 29 Temmuz'da ve muhalefetin katılmadığı genel seçimde parlamentodaki sandalyelerin tamamını kazanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Endonezya Kamboçya Kamboçya Ulusal Kurtuluş Partisi (CNRP) Malezya Sam Rainsy

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