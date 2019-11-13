Kamboçyalı muhalif lider Rainsy'nin Endonezya'ya uçuşu engellendi

Kamboçya'nın siyasi yasaklı Kamboçya Ulusal Kurtuluş Partisi'nin (CNRP) liderlerinden Sam Rainsy, Malezya'dan Endonezya'ya hava yoluyla geçmek üzereyken engellendi.

Malezya Havayollarından yapılan açıklamada, bir süredir Malezya'da bulunan muhalif lider Rainsy'nin Malezya'dan Endonezya'ya bugün yapmayı planladığı uçuşun, Endonezyalı yetkililerin talebi üzerine durdurulduğu belirtildi.

Uzun süredir Fransa'da sürgün olarak yaşayan Rainsy, geçen hafta sonundan bu yana Malezya'da bulunuyordu.

Malezya'da iyi karşılandığını söyleyen Rainsy, pazartesi günü Malezya Parlamentosunda milletvekilleriyle bir araya gelmişti.

Kamboçya'da 2017'de kapatılan ana muhalefetteki CNRP'nin siyasi yasaklı lideri Sam Rainsy, geçen hafta Tayland'ın başkenti Bangkok üzerinden ülkesine geçmek üzereyken Fransa'nın başkenti Paris'teki Havalimanında uçuş öncesi kontrol işlemleri sırasında geri çevrilmişti.

Tayland, Rainsy'nin ülkesine dönüş için ülkeden geçişine izin verilmeyeceğini açıklamıştı.

- Orduya 9 Kasım çağrısı

Rainsy, 24 Eylül'de sosyal medyada yaptığı açıklamada, Kamboçya Silahlı Kuvvetlerine 9 Kasım Bağımsızlık Günü'nde Başbakan Hun Sen hükümetini devirmek üzere çağrı yapmıştı. Rainsy'nin açıklamasında, "Hun Sen rejimini devirmek yasal ve meşru bir eylemdir çünkü Hun Sen 2018'de sahte bir seçimle halkın iktidarını gasp etmiştir." ifadeleri yer almıştı.