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Kameralara yakalanan hırsızlar polisten kaçamadı

09.02.2021 16:05 | Son Güncelleme:
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Gaziantep’te meydana gelen 10 hırsızlık olayında kameralara yakalanan 6 hırsız, polis operasyonu ile yakalandı.

Gaziantep’te meydana gelen 10 hırsızlık olayında kameralara yakalanan 6 hırsız, polis operasyonu ile yakalandı. Yakalanan zanlılar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre Gaziantep’in Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde 1-8 Şubat tarihleri arasında 6 iş yerinden, 2 açıktan, 1 ikametten ve 1 otodan olmak üzere toplam 10 hırsızlık olayı meydana geldi. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri çalışma başlattı. Ekipler kameralarda yaptığı incelemelerde şahısların eşkalini ve kimliğini belirledi.
Gerçekleştirilen operasyon ile gözaltına alınan 6 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yöntemleri kameralara yansıdı
Öte yandan meydana gelen hırsızlık olaylarında şüphelilerin kullandıkları yöntemler de kameralara yansıdı. İş yerinden hırsızlık olaylarından birinde demir kepengin bağlantı noktalarını etkisiz hale getiren hırsızların, zorlanmalarına rağmen içeriden aldığı dizüstü bilgisayar ile birlikte dışarıya çıkması saniye saniye güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Hırsızlardan diğerinin ise masanın üstündeki dizüstü bilgisayarla birlikte iş yerinden çıkarak, kayıplara karıştığı görüldü. Meydana gelen diğer olayda ise şahsın, araç içerisinden aldığı çantayı sırtına alarak, kayıplara karışması kameralara yansıdı.
Bir başka olayda ise hırsızın bina içerisinden çıkardığı elektrikli bisikletle birlikte kayıplara karışması görüntülere yansıdı.

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