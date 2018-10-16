Kameraman Ercan Akbıyık son yolculuğuna uğurlandı

Geçirdiği kalp krizi sonucu 39 yaşında hayatını kaybeden kameraman Ercan Akbıyık'ın cenazesi, memleketi Zonguldak'ta defnedildi.
ATV'de yayımlanan programlarda kameraman olarak görev yapan ve İstanbul'daki evinde önceki gece kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Akbıyık için, Kozlu ilçesi Taşbaca Mahallesi Askertepe Camisi'nda tören düzenlendi.
Törene, Akbıyık'ın eşi Aslı ve babası Celal Akbıyık'ın yanı sıra yakınları, mesai arkadaşları, meslektaşları ve mahalle sakinleri katıldı.
Evli ve bir çocuk babası Akbıyık'ın cenazesi, burada öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığına defnedildi.
- "Temiz kalpli, yüreği güzel bir kardeşimizdi"
Baba Celal Akbıyık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunun iki yıl önce bayıldığını ve sonrasında tüm tahlillerinin yapıldığını söyledi.
Tahlillerinde sağlam çıktığını belirten Akbıyık, "Sabaha karşı baygınlık geçiriyor, hanımı ambulans çağırıyor. Çocuğum vefat etti. Kayınpederi bana telefon etti, 'Ercan rahatsızlanmış, hastaneye götürüyorlar.' dedi. Ben de buradan arabaya bindim. Kızıma telefon ettim. Bana, 'Baba kaybettik.' dedi. Bu bizim için beklenmedik bir ölüm oldu." diye konuştu.
Ekip arkadaşlarından Ferudun Şahin de Akbıyık'ın çok iyi ve yardımsever bir insan olduğunu anlatarak, "Temiz kalpli, yüreği güzel bir kardeşimizdi. Onun ölümüyle şoke olduk. Allah rahmet eylesin." dedi.
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