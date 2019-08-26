Kamerun'da Anglofon krizi eğitime darbe vurdu

Kamerun'un Anglofon (İngilizce konuşulan) kuzeybatı ve güneybatı bölgelerinde 2016'dan bu yana süren krizin 609 bin öğrenciyi eğitimden mahrum bıraktığı bildirildi.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonunun (UNICEF) yayımladığı "Batı ve Orta Afrika'da Eğitim Riski" konulu raporda, "Kamerun'un kuzeybatı ve güneybatısındaki güvenlik sorunu 4 bin 400 okulun kapanmasına yol açtı." ifadesi kullanıldı.

Okulların kapanmasının 609 bin öğrencinin eğitimden mahrum kalmasına neden olduğu belirtilen raporda, benzer eğitim sıkıntılarının bölge ülkelerinde giderek yaygınlaştığı vurgulandı.

Raporda, Batı ve Orta Afrika'da 1,9 milyondan fazla çocuğun okul, öğrenci ve öğretmenlere yönelik saldırı, şiddet ve tehdit nedeniyle eğitimlerine ara vermek zorunda kaldığı kaydedildi.

Burkina Faso, Kamerun, Mali, Nijer, Nijerya, Orta Afrika Cumhuriyeti, Çad ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde kapalı okul sayısının 2017'ye oranla üç katına çıkarak, 2019 Haziran'da 9 bin 272'ye ulaştığı aktarıldı.

Raporda, "söz konusu coğrafyada çocukların yaşam ve eğitim haklarının ellerinden alınıp geleceklerinin karartıldığına" ilişkin yetkililer uyarılarak, eğitimin güvenli hale getirilmesi ve okulların korunması çağrısı yapıldı.