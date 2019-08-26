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Kamerun'da Anglofon krizi eğitime darbe vurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2019 20:16 | Son Güncelleme

UNICEF tarafından, Kamerun'un kuzeybatı ve güneybatı bölgelerindeki kriz nedeniyle 4 bin 400 okulun kapandığı, 609 bin öğrencinin eğitimden mahrum olduğu açıklandı

Kamerun'un Anglofon (İngilizce konuşulan) kuzeybatı ve güneybatı bölgelerinde 2016'dan bu yana süren krizin 609 bin öğrenciyi eğitimden mahrum bıraktığı bildirildi.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonunun (UNICEF) yayımladığı "Batı ve Orta Afrika'da Eğitim Riski" konulu raporda, "Kamerun'un kuzeybatı ve güneybatısındaki güvenlik sorunu 4 bin 400 okulun kapanmasına yol açtı." ifadesi kullanıldı.

Okulların kapanmasının 609 bin öğrencinin eğitimden mahrum kalmasına neden olduğu belirtilen raporda, benzer eğitim sıkıntılarının bölge ülkelerinde giderek yaygınlaştığı vurgulandı.

Raporda, Batı ve Orta Afrika'da 1,9 milyondan fazla çocuğun okul, öğrenci ve öğretmenlere yönelik saldırı, şiddet ve tehdit nedeniyle eğitimlerine ara vermek zorunda kaldığı kaydedildi.

Burkina Faso, Kamerun, Mali, Nijer, Nijerya, Orta Afrika Cumhuriyeti, Çad ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde kapalı okul sayısının 2017'ye oranla üç katına çıkarak, 2019 Haziran'da 9 bin 272'ye ulaştığı aktarıldı.

Raporda, "söz konusu coğrafyada çocukların yaşam ve eğitim haklarının ellerinden alınıp geleceklerinin karartıldığına" ilişkin yetkililer uyarılarak, eğitimin güvenli hale getirilmesi ve okulların korunması çağrısı yapıldı.

Kamerun hükümetinin verilerine göre, Anglofon krizinin görüldüğü bölgede 2016'dan bu yana 160'tan fazla okul ateşe verildi.

- Anglofon krizi

Kamerun'da hükümetin, Anglofon bölgesindeki okul ve mahkemelere İngilizce bilmeyen öğretmen ve hakimleri atamasının ardından 2016'da bölgede gösteriler düzenlenmeye başlanmıştı.

Ayrılıkçılar, 1 Ekim 2017'de Sisiku Ayuk Tabe liderliğinde Kumbo kentinde "Ambazonya" adını verdikleri devlet kurduklarını ilan etmişti.

Hakkında uluslararası yakalama kararı bulunan Tabe, Ocak 2018'de Nijerya'da yakalanmış ve Kamerun'a iade edilmişti.

Son verilere göre, Anglofon krizinde 1850 kişi yaşamını yitirdi, 530 bin kişi ülke içinde yerinden oldu ve 35 bin kişi komşu ülke Nijerya'ya sığındı.

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