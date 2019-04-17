Kamerun'da ordu ile Anglofon ayrılıkçılar arasında çatışma

Kamerun'un İngilizce konuşulan (Anglofon) Kuzey-Batı bölgesinde ordu ile ayrılıkçılar arasında çıkan çatışmada 13 asker ve 2 ayrılıkçının öldüğü bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, Kuzey-Batı bölgesindeki Luh beldesinde askerler, ayrılıkçıların pususuna düştü. Ayrılıkçıların, beldeyi bölgenin geri kalanına bağlayan köprüyü keserek askerlerin üzerine ateş açmasıyla çıkan çatışmada 13 asker yaşamını yitirdi, 2 ayrılıkçı öldü.

Ayrılıkçılar, orduya ait silahları ve mühimmatı alarak kaçtı.

- Anglofon krizi

Kamerun'da hükümetin, Anglofon bölgesindeki okullara ve mahkemelere İngilizce bilmeyen öğretmenleri ve hakimleri atamasının ardından 2016'da bölgede gösteriler düzenlenmeye başlanmıştı.

Ayrılıkçılar, 1 Ekim 2017'de Sisiku Ayuk Tabe liderliğinde Kumbo kentinde "Ambazonya" adını verdikleri bir devlet kurduklarını ilan etmişti. Hakkında uluslararası yakalama kararı bulunan Tabe, Ocak 2018'de Nijerya'da yakalanmış ve Kamerun'a iade edilmişti.

Ordu ile ayrılıkçılar arasında çıkan çatışmalarda, Ekim 2016'dan bu yana en az 200 güvenlik görevlisi ve 600 sivil yaşamını yitirdi. Birleşmiş Milletler verilerine göre, şiddet olayları nedeniyle 437 bin Kamerunlu evlerini terk etmek zorunda kaldı.

