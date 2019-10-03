Kamerun'da tutuklu Anglofon ayrılıkçılara af

Kamerun Cumhurbaşkan Paul Biya, İngilizce konuşulan (Anglofon) bölgelerdeki ayrılıkçı krizi çözmek için başlatılan Kapsamlı Ulusal Diyalog sürecinde, 333 Anglofon ayrılıkçıyı affetti.

Cumhurbaşkanı Biya, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Kuzey-Batı ve Güney-Batı bölgelerindeki Anglofon krizinde işledikleri suçlar nedeniyle tutuklanan ve davaları askeri mahkemelerde görülen 333 kişiye yönelik suçlamaların düşürülmesi emri verdiğini duyurdu.

Biya'nın girişimiyle 30 Eylül'de başlayan Kapsamlı Ulusal Diyalog toplantıları sırasında, 5'i lider 35 ayrılıkçı silah bırakmıştı.

Silah bırakan ayrılıkçılar, "Anglofon ülküsünü" savundukları için hapse girenlerin serbest bırakılmasını, genel af çıkarılmasını ve valilerin Kamerun halkı tarafından belirlenmesini talep ediyor.

Diğer yandan 30 Eylül'de başlayan sürece, bazı ayrılıkçı liderler, federalizm taleplerini yenileyerek katılmayı reddetmişti.

Cuma günü sona erecek toplantılarda, ülkenin Anglofon Kuzey-Batı ve Güney-Batı bölgelerinde 2016'dan bu yana süren ayrılıkçı krizi ele alınıyor.