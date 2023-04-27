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Kamikaze drone ile öldüreceklerdi! Rusya'yı sarsan iddia: Putin'e gizli servisten suikast girişimi...

27.04.2023 12:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken 'suikast' iddiası dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Alman Bild gazetesi, Rusya Devlet Başkanı Putin'e kamikaze drone ile suikast girişiminde bulunulduğunu iddia etti. Ukrayna gizli servisi tarafından yapılan suikast girişimi haberi bir anda ülke gündemine oturdu.

Kamikaze drone ile öldüreceklerdi! Rusya'yı sarsan iddia: Putin'e gizli servisten suikast girişimi...

Binlerce insanın hayatını kaybettiği ve yaşadığı yeri terk etmek zorunda kaldığı Rusya-Ukrayna savaşı bir yılı geride bıraktı. Zaman zaman çatışmaların yeniden şiddetlendiği savaşta 'barış' çağrıları sonuçsuz kalırken, ortaya atılan 'suikast' iddiası dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Alman Bild gazetesi Ukrayna gizli servisinin Rusya Devlet Başkanı Putin'e yönelik bir suikast girişiminde bulunduğunu iddia etti.

UKRAYNA GİZLİ SERVİSİ PLANLADI

Söz konusu habere göre Ukrayna gizli servisi pazar günü öğleden sonra bir UJ-22 insansız hava aracını Ukrayna'dan havalandırdı. 800 kilometre menzile sahip olan Ukrayna'nın en modern orta menzilli insansız hava aracı Putin'in ziyaretine doğru yol aldı.

PUTİN'İN ZİYARETİ SIRASINDA SUİKAST GİRİŞİMİ

Kiev istihbarat servisleriyle yakın bağları olduğu söylenen Ukraynalı aktivist Yuriy Romanenko sorumluluğu üstlendiği bir mektupta şunları söyledi:

"Geçen hafta istihbarat görevlilerimiz Putin'in Rudnevo sanayi parkına yaptığı gezi hakkında bilgi aldı. Buna göre, Rusya Federasyonu'nun tüm hava savunma sistemlerini delip geçen ve sanayi bölgesinin yakınında düşen kamikaze insansız hava aracımız havalandı."

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17 KİLOGRAM PATLAYICI TAŞIYORDU

Söz konusu suikast iddiası gündem yaratırken, o tarihlerde Rus basınında çıkan haberler dikkat çeketi. Rus basını Moskova'nın doğusundaki Voroskogo köyü yakınlarında bir UJ-22 insansız hava aracının düştüğünü bildirdi.

İddialara göre düşürülen insansız hava aracında toplam ağırlığı 17 kilogram olan 30 adet C4 patlayıcı blok tespit edildi.

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DİKKAT ÇEKEN GÖRÜNTÜ!

Yoldan geçen bazı Rus vatandaşlar, Pazar günü öğleden sonra Rudnevo endüstri parkından ana binanın önünde yine yeşil boyayla boyanmış gri bir çimi gösteren fotoğraflar yayınladı.

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Ülkede güvenlik nedeniyle, Putin'in ziyaretleri bazen duyurulmadan önceki gün gerçekleştiriliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya suikast drone putin

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