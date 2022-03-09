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Kamu çalışanlarına kar tatili var mı? Memurlar yarın izinli mi? Memurlar kaç gün idari izinli olacak?

09.03.2022 20:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kamu çalışanlarının kar yağışı nedeniyle sormaya başladığı kar tatili var mı? sorusu yanıt buldu. Kar yağışıyla birlikte kamu çalışanları idari izinli olup olmadıklarını araştırmaya başladı. İstanbul'da beklenen kar yağmaya başladı. Olumsuz hava koşullarına karşı İstanbul'da önlemler alındı. Bu alınan önlemler içinde kamu çalışanlarını ilgilendiren her haber merakla takip ediliyor. İşte kamu çalışanlarının dair son durum!

Kamu çalışanlarına kar tatili var mı? Memurlar yarın izinli mi? Memurlar kaç gün idari izinli olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da 9 Mart Çarşamba gece yarısından itibaren yoğun kar yağışlarının, poyraz fırtınasının ve kuvvetli soğuk havanın etkili olmaya başlayacağını söyledi. İl genelinde sıcaklıklar düşecek. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, kentteki okullar 10 Mart'tan 14 Mart Pazartesi gününe kadar tatil edildi. Valilik aynı zamanda memur, işçi ve diğer personellerin yarın idari izinli olduğunu da açıkladı.

MEMURLAR YARIN İZİNLİ Mİ?

İstanbul Valiliği, kent genelinde beklenen yoğun kar yağışına karşı yeni önlemler aldı. Valilik tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 09.03.2022 tarihli toplantısında kötü hava koşulları nedeniyle bazı kararlar alındı. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nden bugün saat 10.30’da alınan verilere göre 10 Mart 2022 Perşembe günü yani yarın İstanbul için turuncu alarm verilmiştir.

Öngörülen raporlar ve beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle; "10 Mart 2022 Perşembe gününden itibaren; İlimiz dahilindeki bütün resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları ile halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları, Kur’an kursları ile 4-6 yaş arası ana sınıfları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında eğitim faaliyetlerine 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmiştir. Aynı zamanda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinde 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar faaliyetlere ara verilmesine bunun yanı sıra İstanbul’da bulunan Üniversite Rektörlerimizle yapılan istişareler doğrultusunda ilimizde yükseköğrenime 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine ve kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında memur, işçi ve diğer personelin 10 Mart 2022 Perşembe günü idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir" denildi.

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Anahtar Kelimeler:
kar yağışı Memur
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