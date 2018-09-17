Kamu hastanelerinde verimliliği artırma eğitimi

İZMİR (AA) - Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Prof. Dr. Murat Alper, verimlilik kavramının sağlık sektörü için çok önemli olduğunu bildirdi.

Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü tarafından İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonu'nda düzenlenen 2018 Verimlilik Uygulamaları Bilgilendirme Toplantısı'na İzmir, Manisa ve Balıkesir'deki kamu hastanelerinde görev yapan hastane yöneticileri katıldı.

Toplantıda konuşan Genel Müdür Alper, verimlilik kavramının sağlık sektöründe çok önemli bir kavram olduğunu belirterek, "Verimlilik yaklaşımımız sonsuz sayıda hasta bakmak, ameliyat etmek ya da bunların sayısını arttırmak üzerine kurulu değil. Verimlilik öncelik insan kaynağımızı daha sonra ise tıbbi cihaz kaynağımızı, doktor, ilaç ve randevu süreçlerini verimli olarak kullanmak anlamına geliyor." dedi.

Alper, sağlık çalışanlarının potansiyeli ve tecrübesine uygun bölümlerde görevlendirilmesi gerektiğini, çalışan motivasyonunun artmasıyla verimliliğin de daha üst seviyeye çıkabileceğini dile getirdi.