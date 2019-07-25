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Kamusal alanda emzirmeye dikkat çekmek için çocuklarını emzirdiler, yüzlerini kapattılar

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
ANNEÇOCUK HABERLERİ  | 25.07.2019 09:22 | Son Güncelleme

Bebeğini doğurduktan sonra dünyanın dört bir yanındaki annelerin bebeklerini emzirdiği anların fotoğraflarını çeken sanatçı Alex Baker, kadınlara toplum tarafından gereksiz bir utanç ve suçluluk duygusu yüklendiğini söyleyerek unutulmaz bir fotoğraf albümü ortaya çıkarttı.

İngiliz fotoğraf sanatçısı Alex Baker, özellikle anne olduktan sonra kadınların yaşadıklarını daha çok anladığını ifade ederek bir fotoğraf çalışması gerçekleştirdi. Kadınların kamusal alanda bebeklerini emzirmesinin hala tabu olarak görüldüğünü, doğum kilolarının bir kusurmuş gibi algılandığını ifade eden Alex, çocuklarını emziren annelerin portelerini ortaya çıkardı.

Pek çok yeni annenin doğumdan sonra gereksiz bir utanç ve suçluluk yaşadığını söyleyen Alex, bu projesinde çocuklarını besleyen ancak yüzleri tamamen kapanmış annelerin fotoğraf karelerinde toplumdaki dayatmayı işliyor. Sanatçı projesini şöyle anlatıyor: 'Bu projeyi, oğlumun hayatının ilk üç ayında, aniden hissettiğim tüm bu beklenmedik kaygı, öfke ve üzüntü duygularını işlemenin bir yolu olarak yaratmak istedim. Doktorlar size bu şeylerin çok yaygın ve normal olduğunu söylüyorlar, ancak çok fazla gereksiz suçluluk ve utanç var. Bu duygulardan bahsetmek ve onları açığa çıkarmak için daha iyi yollar bulmamız gerekiyor.'

Projede yer alan kadınlar da neden bu çalışma içinde olduklarını anlattı: İskoç Eilidh Shankland, 'emzirme yolculuğum çok zor geçti. Meme uçlarım yara içinde kalmış antibyotik kullanımı gerektirecek kadar ağır mastitis geçiriyordum. Tüm zorluklarla mücadele ederken toplumun kamusal alanda emzirmeye bakış açısını tattım diyebilirim. Ancak artık onları umursamıyorum. Bebeğimi gittiğim her yerde emzirmeye çalışıyorum.'

Bir diğer anne Kolombiyalı 36 yaşındaki Marta Ordonez, 11 aylık kızıyla birlikte emzirme yolculuğunun 'muhteşem' olduğunu iddia ediyor. Emzirmenin “bir insanın yapabileceği en güzel ve kararlı davranışlardan biri” olduğunu göstermek için projeye katılmaya karar verdi.

Amerika Birleşik Devletleri'nden 35 yaşındaki Aria Voss hâlâ iki buçuk yaşında bir çocuğunu emziriyor ve emzirmenin 'ilk başta zor' olduğunu itiraf ediyor, ancak şimdi her ikisi için de bir rahatlık ve bağlantı kaynağı olduğunu itiraf ediyor. Ve şöyle konuşuyor: Emzirme hayatın doğal bir parçası ve umarım toplum bu konuda zamanla daha az yargılayıcı olur ve anneler daha fazla desteklenir.


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Anahtar Kelimeler:
Alex Baker kamusal alanda emzirme

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