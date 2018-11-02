Kamyon radar aracına çarptı: 1 polis yaralı

KİLİS (AA) - Kilis'te hız denetimi yapan radar aracına kamyonun çarpması sonucu bir polis memuru yaralandı.
Y.İ. idaresindeki 79 EG 897 plakalı kamyon Gaziantep-Kilis karayolunda park halinde hız denetimi yapan 79 AH 637 sivil plakalı polis aracına çarptı.
Kazada araçta bulunan polis memuru T.T, yaralandı.
112 Acil Sağlık ekiplerince Kilis Devlet Hastanesine kaldırılan polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, araçların çekilmesiyle yeniden trafiğe açıldı.
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