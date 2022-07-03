HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kamyonet hırsızı tam bir suç makinesi çıktı! Sabıka dosyası polisi bile şaşırttı

Kamyonet hırsızı tam bir suç makinesi çıktı! Sabıka dosyası polisi bile şaşırttı

03.07.2022 15:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bahçelievler'de park halindeki bir kamyoneti çalan 45 yaşındaki Çetin A.'nın suç dosyası kabarık çıktı. Üzerinde sahte kimlik ele geçirilen şüphelinin, 30 ayrı suçtan arandığı, hakkında 15 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu anlaşıldı. Yakalanan hırsızın suç kayıtları polisi bile şaşırttı.

Kamyonet hırsızı tam bir suç makinesi çıktı! Sabıka dosyası polisi bile şaşırttı

Bahçelievler Kocasinan Mahallesi'nde 18 Mayıs'ta İrfan T.'ye ait kamyonet park halindeyken çalındı. Oto hırsızlık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili yaptıkları çalışmada, bölgedeki bir işyerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Görüntülerde kamyoneti çalan hırsızın Çetin A. olduğu belirlendi.

SUÇ KAYITLARI POLİSİ BİLE ŞAŞIRTTI

Gözaltına alınan Çetin A.'nın üzerinden farklı bir isme düzenlenmiş sahte kimlik ele geçirildi. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorguya alınan şüphelinin, 30 ayrı suçtan arandığı ortaya çıkarıldı. Şüphelinin daha önce hayvan, otomobil, araç içi hırsızlığı ile resmi belgede sahtecilik, ruhsatsız silah bulundurmak gibi suçlarından 11 suç kaydı olduğu belirlendi.

kırmızı kamyonet

Şüphelinin ayrıca 8 adet büyükbaş ve küçükbaş havyan, ev hırsızlığı, hükümlü tutuklunun kaçmasına yardım, sahte kimlik kullanmak suçlarından 30 ayrı arama kaydı olduğu ortaya çıktı.

kamyonet-hirsizinin-sabika-dosyasi-sasirtti_5861_dhaphoto4

Bağcılar’da jet hızında soygun! 1 dakika içinde aracın içindekileri çalıp kaçtılarBağcılar’da jet hızında soygun! 1 dakika içinde aracın içindekileri çalıp kaçtılar

Çetin A. hakkında ayrıca çeşitli suçlardan toplam 15 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu da bildirildi.

kamyonet-hirsizinin-sabika-dosyasi-sasirtti_5861_dhaphoto2

Emniyette işlemleri tamamlanan Çetin A. tutuklanarak, cezaevine gönderildi. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Koyun sürüsüne pusu kuran kurtlar kamerada! İşte heyecan dolu o anlarKoyun sürüsüne pusu kuran kurtlar kamerada! İşte heyecan dolu o anlar
Rum lider görüşme teklif etti, Erdoğan'ın cevabı gündem oldu!Rum lider görüşme teklif etti, Erdoğan'ın cevabı gündem oldu!
İstanbul'un göbeğinde korkunç olay! 8. kattan düşerek öldüİstanbul'un göbeğinde korkunç olay! 8. kattan düşerek öldü
Anahtar Kelimeler:
Bahçelievler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücretle birlikte neler değişecek? Hepsi arttı...

Asgari ücretle birlikte neler değişecek? Hepsi arttı...

Gece yarısı ortalık karıştı! Fenerbahçe ve Trabzonspor'dan 3 Temmuz paylaşımı

Gece yarısı ortalık karıştı! Fenerbahçe ve Trabzonspor'dan 3 Temmuz paylaşımı

Engelli oğlunu surdan atan anne konuştu, mahkeme salonu buz kesti

Engelli oğlunu surdan atan anne konuştu, mahkeme salonu buz kesti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bursa programını neden iptal etti?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bursa programını neden iptal etti?

HDP kongresinde skandal!

HDP kongresinde skandal!

Kan donduran vahşet! Uyuşturuldu, vuruldu, asitle yakıldı...

Kan donduran vahşet! Uyuşturuldu, vuruldu, asitle yakıldı...

İlginizi Çekebilir

'Gerçek aşkı arıyorum' dedi, 11 erkekle...

'Gerçek aşkı arıyorum' dedi, 11 erkekle...

Alışveriş merkezinde pantolonunu indirip tuvaletini yaptı

Alışveriş merkezinde pantolonunu indirip tuvaletini yaptı

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sevgilisiyle aşk pozunu paylaştı! "Hep ol yanımda"

Sevgilisiyle aşk pozunu paylaştı! "Hep ol yanımda"

"Her şeye başkaldırmaya gerek yok" çıkışı!

"Her şeye başkaldırmaya gerek yok" çıkışı!

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.