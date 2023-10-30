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  4. Kamyonet kasasından düştü! Mahalleyi istila etti 'Bir şeylerin döküldüğünü fark ettim, insanlar kafalarını kaşıyorlardı' 3 kişi hastanelik oldu

Kamyonet kasasından düştü! Mahalleyi istila etti 'Bir şeylerin döküldüğünü fark ettim, insanlar kafalarını kaşıyorlardı' 3 kişi hastanelik oldu

30.10.2023 17:57 | Son Güncelleme:
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Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde, kamyonette bulunan kovanın yola düşmesi sonucu binlerce arı uçuşmaya başladı. Mahalleyi istila eden arıların saldırısı sonucu 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kamyonet kasasından düştü! Mahalleyi istila etti 'Bir şeylerin döküldüğünü fark ettim, insanlar kafalarını kaşıyorlardı' 3 kişi hastanelik oldu

Olay Çemişgezek ilçesi Elazığ Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre çarşı merkezinde ilerleyen kasası kovan yüklü kamyonetten kovan düştü. Kovanın düşmesinin ardından binlerce arı çevreye yayıldı. Arıların mahalledeki vatandaşlara saldırdı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, polis ve arıcı maskesi ve kıyafetleri giyen vatandaşlar yönlendirildi. Arı sokması sonucu 3 kişi hastaneye kaldırılıp tedavi altına alındı.

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"BİR ŞEYLERİN DÖKÜLDÜĞÜNÜ FARK ETTİM, İNSANLAR KAFALARINI KAŞIYORLARDI"

Arı sokan vatandaşlardan Miraç Turgut, ’’Çarşıya doğru giderken bir şeylerin döküldüğünü fark ettim, insanlar kafalarını falan kaşıyorlardı. Bit pire falan zannettim ama üstümü silkelerken arı olduğunu gördüm. Hemen yukarı doğru koştum ve ilk gördüğüm dükkana girip söyledim. İlk başta ambulansı aradılar ama sonra başka bir kişinin aracıyla hastaneye geldim. Burada müdahaleler yapıldı’’ dedi.

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Arılar daha sonra toplanıp, kovanlar bulunduğu yerden alındı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Tunceli arı

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