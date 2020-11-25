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Kamyonet şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

25.11.2020 18:03 | Son Güncelleme:
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Kamyonet şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

Adıyaman’ın Gerger ilçesinde kamyonetin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı.Edinilen bilgilere göre, Gerger ilçesinin Yayladalı Köyüne bağlı Bazik Mezrası yakınlarında Mustafa K.

Adıyaman’ın Gerger ilçesinde kamyonetin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Gerger ilçesinin Yayladalı Köyüne bağlı Bazik Mezrası yakınlarında Mustafa K. idaresindeki plakası öğrenilemeyen kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada kamyonet sürücüsü Mustafa K. olay yerinde hayatını kaybederken kamyonet içerisinde bulunan Mehmet K. ise yaralandı. Yaralı olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Mustafa K.’nin cenazesi ise yapılan incelemelerin ardından Gerger Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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