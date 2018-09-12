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Kamyonetin altında kalan çocuk öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2018 23:06 | Son Güncelleme

Kamyonetin altında kalan çocuk öldü

Aydın'ın Nazilli ilçesinde kamyonetin altında kalan çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, M.B, 09 CBT 88 plakalı kamyonetle incir yüklemeye gitti. İncir yüklediği sırada mahallede oynayan 2 yaşındaki Aras Bulut kamyonetin altına girdi.

Yükleme işini tamamladıktan sonra hareket eden kamyonetin tekerleğinin altında kalan Bulut, ağır yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bulut, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kamyonet sürücüsü gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
Çocuk kamyonet trafik kazası

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