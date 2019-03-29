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Kamyonetin altında kalan motosikletli öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 29.03.2019 16:30 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te, kamyonetin altında kalan motosiklet sürücüsü Hasan Özdemir (45) yaşamını yitirdi.

Kamyonetin altında kalan motosikletli öldü

Mustafa KANLI- Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP'te, kamyonetin altında kalan motosiklet sürücüsü Hasan Özdemir (45) yaşamını yitirdi.
Kaza, öğle saatlerinde Başpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Lütfullah Bilgin Bulvarı üzerinde Yakup D. yönetimindeki 27 P 7599 plakalı kamyonet, organize sanayi bölgesinde çalıştığı fabrikaya gittiği öğrenilen Hasan Özdemir'in kullandığı 27 VP 783 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletten savrulan Özdemir, kamyonetin altında kalarak ağır yaralandı. Kazayı görenlerin çağırdığı sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan Özdemir, Şehitkamil Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan Özdemir, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Özdemir’in cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Kamyonet sürücüsü Yakup D.’nin gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Kamyonetin altında kalan motosikletli öldüKamyonetin altında kalan motosikletli öldüKamyonetin altında kalan motosikletli öldü

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