Kamyonetin arkasına bağladığı köpeği sürükleyen sürücü belirlendi

Kırıkkale Valiliği, kamyonetin arkasına iple bağladığı köpeği sürükleyen sürücü hakkında adli ve idari işlem başlatıldığını bildirdi.

Kırıkkale Valiliği Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "11 Şubat 2020 tarihli bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada yer alan; ilimizde ’Kamyonetin arkasına bağladığı köpeği kilometrelerce sürükledi’ şeklindeki haber ve paylaşımlar üzerine yapılan araştırma sonucunda söz konusu görüntülerde yer alan araç ve aracı kullanan şahıs tespit edilerek, hakkında gerekli adli ve idari işlemler başlatılmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" ifadesi kullanıldı.

Kırıkkale’de bir kişinin, kamyonetin arkasına bağladığı köpeği sürükleyerek götürmesi yoldan geçen bir başka sürücü tarafından kaydedilmiş, görüntüler tepkilere yol açmıştı.

