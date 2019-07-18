Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, kamyonetin kapağının çarptığı kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mustafa İşcanlı yönetimindeki 55 PE 169 plakalı kamyonetin açılan yan kapağı, Vezirköprü-Durağan kara yolu Narlısaray mevkisinde, ilçe merkezine gitmek için yol kenarında araç bekleyen Emrullah Bayar'a (55) çarptı.

Ağır yaralanan Bayar, ambulansla Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bayar, burada yapılan müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine sevk edildi.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan sürücü ise savcılıkta verdiği ifadenin ardından serbest bırakıldı.

