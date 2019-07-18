HABER

Kamyonetin kapağının çarptığı kişi ağır yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2019 15:31 | Son Güncelleme

Kamyonetin kapağının çarptığı kişi ağır yaralandı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, kamyonetin kapağının çarptığı kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mustafa İşcanlı yönetimindeki 55 PE 169 plakalı kamyonetin açılan yan kapağı, Vezirköprü-Durağan kara yolu Narlısaray mevkisinde, ilçe merkezine gitmek için yol kenarında araç bekleyen Emrullah Bayar'a (55) çarptı.

Ağır yaralanan Bayar, ambulansla Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bayar, burada yapılan müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine sevk edildi.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan sürücü ise savcılıkta verdiği ifadenin ardından serbest bırakıldı.

Zavallı kediyi hayat öpücüğü kurtardıZavallı kediyi hayat öpücüğü kurtardı
5 kardeş, kıraç toprakları ormana çevirdi 5 kardeş, kıraç toprakları ormana çevirdi
Yaşlı kadın, 'dolandırıldık' diyerek oturma eylemi yaptıYaşlı kadın, 'dolandırıldık' diyerek oturma eylemi yaptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Samsun trafik kazası Vezirköprü Yaralamalı Kaza

En Çok Okunan Haberler

Yeni imajı olay! Tanımak imkansız

Yeni imajı olay! Tanımak imkansız

Daha yeni boşanmışlardı! Şaşırtan görüntü

Daha yeni boşanmışlardı! Şaşırtan görüntü

Ahmet Davutoğlu'ndan 'pelikan bildirisi' açıklaması

Ahmet Davutoğlu'ndan 'pelikan bildirisi' açıklaması

Van'da feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Van'da feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Canan Kaftancıoğlu hakkında istenen ceza belli oldu

Canan Kaftancıoğlu hakkında istenen ceza belli oldu

Ankara'dan ABD'nin F-35 açıklamasına flaş tepki!

Ankara'dan ABD'nin F-35 açıklamasına flaş tepki!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Facia gibi kaza! 3 ölü, 1 yaralı

Facia gibi kaza! 3 ölü, 1 yaralı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Sinop'taki iskelet şaşkına çevirdi: Böylesine ilk kez rastladık

Sinop'taki iskelet şaşkına çevirdi: Böylesine ilk kez rastladık

Ekildiği tarihten 46 yıl sonra çiçek açtı

Ekildiği tarihten 46 yıl sonra çiçek açtı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Van’da 3.6 büyüklüğünde deprem

Van’da 3.6 büyüklüğünde deprem

80 kedi ile aynı evde yaşıyor!

80 kedi ile aynı evde yaşıyor!

Kıraç toprakları ormana çevirdiler

5 kardeş, kıraç toprakları ormana çevirdi

Son dakika: İstanbul D-100'de yol çöktü! Bölge trafiğe kapatıldı

İstanbul D-100'de yol çöktü! Bölge trafiğe kapatıldı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan 'şeffaf belediyecilik' vurgusu

Mansur Yavaş açıkladı! İnternet sitesinden görülebilecek

Milli SİHA Bayraktar TB2'den tarihi uçuş!

Tarihi uçuş! Rekor kırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.