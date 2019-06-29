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Kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 29.06.2019 19:30 | Son Güncelleme

BURSA'nın Karacabey ilçesinde hafriyat kamyonu ile çarpışan motosikletin sürücüsü Serdar Aksöz (44), yaşamını yitirdi.

Kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Yasin KESKİN/KARACABEY (Bursa), (DHA)- BURSA'nın Karacabey ilçesinde hafriyat kamyonu ile çarpışan motosikletin sürücüsü Serdar Aksöz (44), yaşamını yitirdi.
Kaza, Karacabey ilçesi Bandırma karayolunda saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Karacabey yönünden Bandırma istikametine seyir halinde olan Serdar Aksöz'ün kullandığı 16 JV 215 plakalı motosiklet, kavşaktan dönen Hasan Ç. idaresindeki 10 FL 761 plakalı hafriyat kamyonu ile çarpıştı. Kazada Serdar Aksöz, hayatını kaybetti. Kaza sebebiyle Bursa-Çanakkale karayolu bir süre trafiğe kapatıldı. Cenaze, Karacabey Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, hafriyat kamyonu sürücüsü Hasan Ç. gözaltına alındı. Jandarma ve bölge trafik ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
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Kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

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