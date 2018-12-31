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Kamyonun altında kalan profesörün son anları kamerada (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2018 14:32 | Son Güncelleme

SON YOLCULUĞA ÖĞRENCİLERİ UĞURLADI İzmir'in Narlıdere ilçesinde, metro kazısı yapılan şantiye girişinde, sürücüsünün geri manevra yaptığı hafriyat kamyonunun altında kalarak, hayatını kaybeden Dokuz Eylül Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili Prof.

Kamyonun altında kalan profesörün son anları kamerada (2)

SON YOLCULUĞA ÖĞRENCİLERİ UĞURLADI
İzmir'in Narlıdere ilçesinde, metro kazısı yapılan şantiye girişinde, sürücüsünün geri manevra yaptığı hafriyat kamyonunun altında kalarak, hayatını kaybeden Dokuz Eylül Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Gürbüz Büyükyazı, öğrencileri ve sevenleri tarafından son yolculuğa uğurlandı. Büyükyazı için Narlıdere Merkez Camii'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Törene kendisi gibi eğitimci eşi Dokuz Eylül Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu öğretim üyesi Dr. Münevver Büyükyazı, kızı Büşra Büyükyazı (15), öğrencileri, yakınları ve sevenleri ile Dokuz Eylül Üniversitesi Genel Sekreteri Dr. Saip Tiryakioğlu katıldı. Caminin bahçesinde Gürbüz Büyükyazı'nın eşi ve kızı, taziyeleri kabul etti. Öğrencilerinin yaşlı gözlerle baktığı Büyükyazı'nın tabutuna, Türk bayrağı örtüldü. Profesör için kılınan cenaze namazının ardından hep bir ağızdan helallik verildi. Öğrencileri tarafından tabutu cenaze aracına taşınan Gürbüz Büyükyazı, götürüldüğü Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)

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Kamyonun altında kalan profesörün son anları kamerada (2)Kamyonun altında kalan profesörün son anları kamerada (2)Kamyonun altında kalan profesörün son anları kamerada (2)Kamyonun altında kalan profesörün son anları kamerada (2)

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