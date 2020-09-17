HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kamyonun çarptı, sokak lambası direği ayakta tutuyor

Kamyonun çarptı, sokak lambası direği ayakta tutuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2020 09:03 | Son Güncelleme

Antalya'nın tarihi Kaleiçi semtindeki bir iş yerinin duvarı, kamyonun çarpması sonucu hasar gördü. Yıkılma tehlikesi geçiren iş yerinin ana gövdeden ayrılan duvarını ayakta tutan, sokak lambası oldu.

Kamyonun çarptı, sokak lambası direği ayakta tutuyor

Turizm kenti Antalya'nın önemli noktalarından olan ve her yıl binlerce tatilcinin ziyaret ettiği tarihi Kaleiçi'nde geçen hafta ilginç bir kaza yaşandı. Tuzcular Mahallesi Paşa Cami Sokak'ta bulunan Mustafa Canlı'ya ait halı dükkanının arka duvarına, sokaktan geçmeye çalışan bir kamyon çarptı. İş yerinin ana gövdesinden ayrılan duvar, bitişiğindeki sokak lambasına dayandı.

Duvarın ayrılması sonucu oluşan büyük boşluk nedeniyle iş yerinin iç kısmı da gözükmeye başladı. İş yeri sahibi Mustafa Canlı, oluşan boşluktan hırsız girme ihtimaline karşı dükkanda yatmaya başladı. Binanın yıkılma tehlikesine karşı sokak, belediye tarafından araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

Mustafa Canlı, iş yerine çarpan kamyonun şoföründen şikayetçi oldu. Sokak lambasına dayanan duvarı görenler ise şaşkınlığını gizleyemiyor.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Zifte bulanmış halde bulunmuştu! Son hali duygulandırdı Zifte bulanmış halde bulunmuştu! Son hali duygulandırdı
Ankara merkezli 3 ilde sahte para operasyonuAnkara merkezli 3 ilde sahte para operasyonu
ÖSYM, KPSS 2020 cevap anahtarı için tarihi verdi!ÖSYM, KPSS 2020 cevap anahtarı için tarihi verdi!
En Çok Okunan Haberler
Trump'tan koronavirüs açıklaması! Aşı için tarih verdi
Trump'tan koronavirüs açıklaması! Aşı için tarih verdi
300 lira için ortalığı kan gölüne çevirdi! İzmir'de dehşet
300 lira için ortalığı kan gölüne çevirdi! İzmir'de dehşet
Bakan Koca şehirlerdeki son durumu açıkladı! 'Salgının sonu yakın'
Bakan Koca şehirlerdeki son durumu açıkladı! 'Salgının sonu yakın'
Kocaeli'deki iğrenç cinsel saldırı olayında flaş gelişme!
Kocaeli'deki iğrenç cinsel saldırı olayında flaş gelişme!
Bülent Ersoy hastaneye kaldırıldı! Sağlık durumu hakkında açıklama
Bülent Ersoy hastaneye kaldırıldı! Sağlık durumu hakkında açıklama
Çipli kimlik kartlarında yeni dönem! Cuma günü başlıyor
Çipli kimlik kartlarında yeni dönem! Cuma günü başlıyor
İlginizi Çekebilir
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Ceyhan ve Çilingiroğlu birbirine girdi: Seni adam yerine koyup...
Ceyhan ve Çilingiroğlu birbirine girdi: Seni adam yerine koyup...
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Bu tuzağa düşmeyin! 20 dakikada 60 bin TL kaptırdı
Bu tuzağa düşmeyin! 20 dakikada 60 bin TL kaptırdı
Aleyna Çakır olayında son durum nedir?
Aleyna Çakır olayında son durum nedir?
Diğer Haberler
Aydın'daki tarlada 'Survivor' yarışması
Aydın'daki tarlada 'Survivor' yarışması
Cudi Dağı'nda 2 terörist etkisiz hale getirildi
Cudi Dağı'nda 2 terörist etkisiz hale getirildi
1915 Çanakkale Köprüsü'nde 2'nci kılavuz halat çekiliyor
1915 Çanakkale Köprüsü'nde 2'nci kılavuz halat çekiliyor
Ankara merkezli 3 ilde sahte para operasyonu
Ankara merkezli 3 ilde sahte para operasyonu
İzmir Valisi Köşger: Karantinaya uymayan yurtta zorunlu ikamete tabii tutulacak
İzmir Valisi Köşger: Karantinaya uymayan yurtta zorunlu ikamete tabii tutulacak
Babasını hastaneye getiren gence silah doğrultan kadın gözaltına alındı
Hastane önünde akılalmaz olay! Çantasından silah çıkarıp...
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.