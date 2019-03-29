Kan bağışında Türkiye rekoru Salihli'de

Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa), (DHA) - MANİSA'nın Salihli ilçesinde gerçekleştirilen kan bağışı kampanyasında bir rekora imza atıldı. Türkiye genelinde daha önce 932 üniteyle Eskişehir'de olan kan bağışı rekoru 1477 üniteyle Salihli'de kırıldı.

Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde, Türk Kızılayı Manisa Kan Merkezi'nin organizasyonunda ve Türk Kızılayı Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü'nün de desteğiyle, 'Manisa Sana Kanım Feda' Projesi kapsamında Salihli'de dün kan bağışı etkinliği yapıldı. Salihli'deki tüm okul müdürleri, öğretmen, veli ve öğrenciler etkinliğe destek verdi. Salihli'de kurulan 9 farklı noktadaki kan toplama merkezlerinden gün boyu 1851 kişiden 1477 ünite kan toplandı. Ülke genelinde milli eğitim müdürlüklerinin düzenlediği etkinlikler dikkate alındığında, 932 üniteyle Eskişehir'de olan kan bağışı rekoru, 1477 üniteyle Salihli'ye geçmiş oldu.

'NASIL BİRLİK OLUNUR GÖRDÜK'

Salihli Kaymakamı Levent Kılıç, Eskişehir'in rekorunu geride bıraktıklarını belirterek, şunları söyledi: "Aslında kan vermenin ötesinde bir ilçede nasıl birlik, beraberlik halinde bir organizasyon yapılır, bunu da görmüş olduk. Öğretmeninden öğrencisine kadar çok güzel bir çalışma oldu. Kızılay Kan Merkezimiz o kadar güzel organize oldu ki İzmir'in yanısıra Antalya ve Gaziantep'ten de personel getirerek Salihli'de 9 noktada kan alma merkezi oluşturuldu."

'REKOR BAĞIŞTAN MUTLUYUZ'

Türk Kızılayı Manisa Kan Merkezi Müdürü Doktor İsmet Nardal ise, "Salihli'de bu rekoru kırmak için müthiş bir organizasyona imza atılmış. Öyle ki öğrenciler, anne ve babalarını kan bağışı yapmaları için 9 farklı noktada kurduğumuz alanlara getirmişler. Organizasyon sonunda da rekor düzeyde bir bağış gerçekleşmiştir. Çok mutluyuz" dedi.

SOKAK SOKAK GEZEREK İKNA ETMEYE ÇALIŞTILAR

Kampanyaya destek veren öğrenci velisi Cennet Koparan da, "Öğrencilerimiz bu rekoru kırabilmek için gerçekten çok fazla çaba sarf ettiler. Sokak sokak esnafı gezdiler, herkesi ikna etmeye çalıştılar. Bu çalışmalarının meyvesini de aldılar. İsteriz ki Türkiye'nin her yerinde böyle rekorlar kırılsın" dedi. Bir diğer öğrenci velisi Yasemin Doğan ise, "Kan bağışıyla ilgili olarak gerek öğretmenlerimiz gerekse öğrencilerimiz büyük bir özveri gösterdi. Bu rekorun kırılabilmesi için uzun bir süre ciddi bir organizasyon yapıldı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi. Kan bağışına katılan vatandaşlar, hem kan vermenin mutluluğunu hem de Türkiye rekorunun Salihli'nin eline geçmesini mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.