Kan davalı aileler barış yemeğinde buluştu

Erzurum'da aralarında kan davası bulunan iki aile, Karaçoban Kaymakamı Yusuf İzci ve kanaat önderlerinin çabalarıyla barıştırıldı. Karaçoban ilçesi Kopal Mahallesi'nde 5 yıl önce iki aileden bir kadın ile bir erkeğin öldürülmesiyle başlayan ve bu yıl 24 Haziran 2018'de yapılan 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde sandık başında çıkan kavgada 2 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı olayların ardından Yazan ve Durmaz aileleri arasında süren kan davasının sona erdirilmesi amacıyla ilçe kaymakamı Yusuf İzci tarafından çalışma başlatıldı. Çalışma kapsamında Kopal Camisi'nde bir araya gelen iki aile, Erzurum Müftüsü Hasan Hüsnü Sula'nın yaptığı duanın ardından aralarındaki husumetin sonlanması için barış protokolü hazırladı. Kanaat önderlerinin de çabalarıyla yapılan görüşmelerden sonra aralarındaki husumeti sonlandırmaya karar veren aileler, Erzurum Valisi Okay Memiş önderliğinde söz konusu mahallede kurulan barış çadırındaki yemekte bir araya geldi. Burada konuşan Memiş, Erzurum'da yaklaşık 1,5 ay önce göreve başladığını belirterek Karaçoban'a 3. kez geldiğini söyledi.

Bölgeye daha çok hizmetle gelmek istediklerini aktaran Memiş, "Biz daha çok hizmet konuşmak istiyoruz. Kamu görevlileri olarak sizlerin yaşam standartlarını yükseltmek istiyoruz. Bütün vatandaşlara eşit mesafedeyiz. Vali olarak Kürt, Türk, Alevi herkese eşit mesafedeyim. Devletin bize verdiği imkanları sizlere seferber etmek bizim vazifemizdir." dedi. Memiş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'de olduğu gibi Erzurum'da da çok büyük kamu yatırımlarına imza atıldığını ifade etti. - "Tahriklere kapılmayın" Türkiye'nin zor bir coğrafyasında görev yaptıklarını anlatan Memiş, şöyle devam etti: "Başta hayvancılık olmak üzere eğitim ve sağlık gibi bütün hizmetlerle her zaman yanınızdayız. Kapımız, telefonumuz 24 saat sizlere açık. Bölgeye hem hizmeti hem de her türlü barışı ve huzuru temin edeceğiz. Geçmiş geçmişte kaldı, keşke bu olaylar olmasaydı ama olan olmuş. Allah'ın kapısı açık. Allah bütün günahları affediyor. İki aile arasındaki huzuru mahallemizde tesis edeceğiz. Barış yapmak kolaydır, bunu devam ettirmek zordur. Kadınlarımız, çocuklarımız, lütfen tahriklere kapılmayın. Bundan sonraki süreçte herkes dikkat etsin. Barışa katkı sunan herkese teşekkür ediyorum."