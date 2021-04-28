Kan donduran cinayet! 18 yıllık eşine apartman girişinde kurşun yağdırdı

Korkunç olay, Samsun'un Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi Akbalık Sokak'ta sabah saat 07.15'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bülent Cenikli'ye (44) 'eşine şiddet uyguladığı' iddiasıyla evden uzaklaştırma kararı verildi.

KURŞUN YAĞDIRDI

15 gündür evden ayrı yaşayan Bülent Cenikli bu sabah evine giderek işe gitmek için evden dışarı çıkan 18 yıllık eşi 2 çocuk annesi Ayşe Cenikli'ye apartmanın girişindeki merdivenlerden inerken kurşun yağdırdı. Kafasından vurulan ve ağır yaralanan Ayşe Cenikli 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.

Bülent Cenikli olay yerinden yaya olarak kaçıp Irmak Polis Merkezi'ne giderek olayda kullandığı silahla birlikte teslim oldu. Bülent Cenikli eşini, 'çocuklarını kendisine göstermediği için öldürdüğünü' söyledi. Polis olay yerinde 5 adet 9 mm çaplı tabancaya ait boş kovan ele geçirdi.

Bülent Cenikli, teslim olduğu polis merkezinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerine teslim edildi. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde darp cebir raporu alınan Bülent Cenikli sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.