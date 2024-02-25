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Kan donduran cinayet! Ağabeyini bıçaklayarak öldürdü, sebebi 'pes' dedirtti

25.02.2024 11:59
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Adana’da kan donduran bir cinayet olayı yaşandı. Selahattin Şanlı (26), evdeki televizyonu satmak isteyen ağabeyi Mehmet Sinan Şanlı'yı (28) bıçaklayarak öldürdü. İşte detaylar...

Kan donduran cinayet! Ağabeyini bıçaklayarak öldürdü, sebebi 'pes' dedirtti

Dehşete düşüren olay, Yüreğir ilçesine bağlı Başak Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Selahattin Şanlı, ağabeyi Mehmet Sinan Şanlı ile evdeki televizyonu satma konusu yüzünden tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Selahattin Şanlı, ağabeyi Mehmet Sinan Şanlı’yı bıçakladı.

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Ağır yaralanan Mehmet Sinan Şanlı, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Olayı gerçekleştiren Selahattin Şanlı ise Yüreğir devriye ekiplerine bağlı polisler tarafından gözaltına alındı.

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Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Mehmet Sinan Şanlı kurtarılamadı. Şanlı’nın cenazesi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İHABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Adana
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