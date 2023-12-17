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Kan donduran cinayet! Evini basıp çocuklarının yanında katletti

17.12.2023 09:45 | Son Güncelleme:
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Bursa’da uzaklaştırma kararı 11 gün önce biten Mustafa Ali Ayda (34), evini bastığı 4 çocuk annesi eşi Burcu Ayda’yı (32) sol göğsünden bıçaklayarak öldürdü. Polis, olayın ardından kaçan Mustafa Ali Ayda’yı yakalamak için çalışma başlattı. İşte detaylar...

Kan donduran cinayet! Evini basıp çocuklarının yanında katletti

Dehşete düşüren olay, saat 04.30 sıralarında Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi, Değirmenönü Mahallesi, 1. Oylat Sokak’ta bulunan 5 katlı apartmanın son katında meydana geldi. Hakkındaki 2 aylık uzaklaştırma kararı 11 gün önce biten Mustafa Ali Ayda, 4 çocuk annesi eşi Burcu Ayda’nın yaşadığı eve geldi. Kapıyı açan Burcu Ayda’ya bir anda saldıran Mustafa Ali Ayda, yanında bulunan bıçakla eşini sol göğsünden bıçaklayarak kaçtı.

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ÇIĞLIKLARI DUYAN KOŞTU

Burcu Ayda’nın ve çocuklarının çığlıklarını duyarak yardıma koşan komşuları, kadını kapının girişinde kanlar içinde yatarken gördü. Komşularının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Ayda, ağır yaralı olarak Kestel Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri ise incelemede bulundu.

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HER YERDE ARANIYOR

Tedavi altına alınan Burcu Ayda burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri olay yerinden kaçan Mehmet Ali Ayda’yı yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(DHA)

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