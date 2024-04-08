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  4. Kan donduran cinayet! Hamile kardeşini sokak ortasında kafasından vurarak öldürdü

Kan donduran cinayet! Hamile kardeşini sokak ortasında kafasından vurarak öldürdü

08.04.2024 17:28
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Mersin'in Akdeniz ilçesinde kan donduran bir cinayet yaşandı. Şanlıurfa'dan kaçarak Mersin'e gelip evlenen 2,5 aylık hamile genç kadın, ağabeyi tarafından sokak ortasında silahla kafasından vurularak öldürüldü. Cinayet şüphelisi ağabey ise saldırının ardından kayıplara karıştı.

Kan donduran cinayet! Hamile kardeşini sokak ortasında kafasından vurarak öldürdü

Korkunç olay, merkez Akdeniz ilçesine bağlı Bahçe Mahallesi 539 Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 20 yaşındaki 2,5 aylık hamile B.K., yaklaşık 4,5 ay önce Şanlıurfa'dan sevdiği H.K. (24) ile kaçarak Mersin'e geldi.

SOKAK ORTASINDA PUSU KURDU

Burada eşinin ailesiyle yaşamaya başlayan genç kadın resmi olarak evlenerek yuvasını kurdu. 2,5 aylık hamile olan genç kadın, bugün eltisi ile sağlık ocağından geldiği sırada kendisine pusu kurarak bir anda ortaya çıkan ağabeyi tarafından sokak ortasında tek kurşunla kafasından vuruldu.

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EŞİ BAYGINLIK GEÇİRDİ

B.K. olay yerinde hayatını kaybederken, şüpheli ağabey olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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Cinayete tanık olup şok yaşayan B.K.'nın eltisi ile olayı duyup bölgeye gelen kocası H.K. baygınlık geçirdi. Bölgede yapılan inceleme sonrasında genç kadının cenazesi hastane morguna gönderildi.
Cinayetle ilgili şüpheli ağabeyin yakalanması için polis geniş çaplı soruşturma başlattı. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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cinayet Mersin
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