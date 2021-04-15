Kan donduran detay! 'Kadın cinayetlerinde en az ceza nasıl alınır' diye internette arama yapmış

Fethiye Pazaryeri Mahallesi’nde Selvan Acar'ı 7 Aralık 2020’de bıçakla öldürdükten sonra kaçtığı Antalya’da Kaş ilçesinde yakalanarak tutuklanan eşi Tanju Acar hakkında hazırlanan iddianame, Fethiye Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

"SOSYAL MEDYADAN SAHTE HESAPLAR AÇIP BAŞKASIYMIŞ GİBİ EŞİYLE YAZIŞMIŞ"

İddianamede yer alan bilgi sahibi Kadir Ş, sanık Tanju Acar ile kaldığı cezaevinde tanıştıklarını, olayı duyunca vicdanen rahatsız olduğu için bildiklerini anlatmak istediğini belirtti. Eşinin, Tanju’dan boşanmak istediğini, sanığın çocukları olduğu için eşinden ayrılmak istemediğini kendisine anlattığını belirten Kadir Ş.’nin şu ifadelerine iddianamede yer verildi:

"Tanju bana eşinin boşanma konusunda çok kararlı olduğunu söyledi. Bunu anlayınca da eşini öldürmek için planlama yapmaya başladığını söyledi. İnternetten yaptığı kadın cinayetlerinde en az ceza nasıl alınacağı araştırmaları sonucunda aldatma durumlarında en az cezanın verildiği öğrendiğini anlattı. Eşinin kendini aldattığı süsünü verebilmek için sosyal medyadan hesaplar açıp başkasıymış gibi eşiyle yazıştı. Bunun dışında iki tane de arkadaşını ayarladı ve bu arkadaşları da eşiyle sosyal medyadan yazıştı. Sözde biriyle eşini bastığını yakın çevresine anlattı. Hatta o kişiyi bastığını, kaçtığı için yakalayamadığını çevresine inandırdı. Tanju’nun eşini bıçakladığı gün evde eşini aldattığını iddia ettiği şahıs tamamen uydurma."