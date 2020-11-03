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  4. Kan donduran görüntüler: Cadılar Bayramı gecesi yoldan çıktılar!

Kan donduran görüntüler: Cadılar Bayramı gecesi yoldan çıktılar!

DÜNYA HABERLERİ  | 03.11.2020 15:17 | Son Güncelleme

İngiltere’de yaşanan olayda bir arabadan inen üç kişi küçük bir mahallenin sokaklarına ölü tavşan bedenlerini fırlattı. Oradan geçenler yaşananları TikTok üzerinden paylaştı.

Cadılar Bayramı gecesi yaşanan kan donduran olayı, olay yerinden geçen bir kişi TikTok üzerinden paylaştı. Görüntülerde arabadan inen üç kişinin etrafa ölü tavşan bedenlerini fırtlattığı görülüyor.

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Çekilen videoda arabadan inen üç kişinin, özellikle bir evi hedef aldığı görülüyor. Yakaladıkları tavşanları evin bahçesine ve verandasına fırlatan üç kişi daha sonra arabaya binerek olay yerinden uzaklaşıyor.

Dehşete düşen sakinler, ertesi sabah kapılarının önünde yatan tavşan ölülerini topladılar.

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Sun Online'a göre, Nuneaton ve Bedworth Mahallesi gönüllüleri, saldırıda birkaç evin hedef alındığını söyledi. Tavşanların nasıl öldüğü henüz belirsizliğini koruyor. Olay yerine gelen polisler mahalleye atılan hayvan leşlerini çok dikkatli toplanması konusunda mahalle sakinlerini uyardı. Polis, olayı yapan 3 kişiyi arıyor.

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