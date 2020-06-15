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Kan donduran iddia! "Sigortadan ailesine para kalsın" diye adam tutup kendisini öldürttü

DÜNYA HABERLERİ  | 15.06.2020 22:56 | Son Güncelleme

Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi'de bir kişinin, ailesinin sigortadan para alabilmesi için kiraladığı 4 kişiye kendini öldürttüğü iddia edildi.

Kan donduran iddia! "Sigortadan ailesine para kalsın" diye adam tutup kendisini öldürttü

NDTV kanalında yer alan habere göre, Şanu Bansal, 10 Haziran’da kocası Gaurav Bansal'ın eve dönmediğini belirterek polise başvurdu.

DEPRESYON TEDAVİSİ GÖRÜYORMUŞ

Şanu Bansal, kocasının şubatta yaklaşık 8 bin dolar borç aldığını, 4 bin 500 dolar dolandırıldığını ve bu yüzden depresyon tedavisi gördüğünü ifade etti.

ELLERİ BAĞLI AĞACA ASILI BULUNDU

Polis, yapılan aramalar sonucunda Gaurav Bansal’ın cesedini başkentin dışında bir bölgede elleri bağlı ve ağaca asılı halde buldu.

KENDİSİNİ ÖLDÜRMESİ İÇİN ADAM TUTMUŞ

Soruşturmasını derinleştiren polis, 35 yaşındaki adamın, ailesinin sigortadan para alabilmesi için kiraladığı 4 kişiye kendini öldürttüğünü ortaya çıkardı.

Gözaltına alınan şüpheliler, polise verdikleri ifadelerinde, Bansal'ın kendileriyle sosyal medya üzerinden iletişim kurarak ekonomik sıkıntıları olduğunu söylediğini öne sürdü.

Bansal'ın, kendisini öldürmeleri karşılığında 800 dolar ödeyeceğini ve bu sayede ailesinin sigorta şirketinden 13 bin dolar elde edeceğini umduğunu da söylediğini iddia eden şüphelilerin sorgusunun sürdüğü kaydedildi. (AA)

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